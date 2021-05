El Atlético Levante recibe en la jornada de hoy en la ciudad deportiva de Buñol al Lleida en el penúltimo partido de la temporada y con el único objetivo de no acabar en la última posición del grupo. El filial del Levante sólo ha ganado un partido en esta segunda fase de la temporada, ya que una vez logrado el objetivo de no bajar a la Tercera RFEF se ha visto superado por el resto de rivales en la pelea por el ascenso. Eso sí, en el marcador, porque en el cara a cara contra muchos rivales ha sido superior sobre el terreno de juego e incluso ha podido llevarse alguna victoria. Lamentablemente, la falta de puntería ha condicionado a un equipo que ha hecho buen fútbol, que ha defendido bien y que sin embargo no ha tenido grandes resultados. Pero la hoja de ruta está clara y hay que ser positivos. El Lleida está colocado dos puestos por delante del equipo valenciano y está sin opciones prácticamente de alcanzar los puestos de ascenso, por lo que será un duelo entre dos conjuntos sin mucho en juego en este final de temporada en la segunda fase de Segunda B.

El entrenador Alessio Lisci está pendiente de la recuperación de Diana, de baja por lesión en el último partido, y tanto Cantero como Giorgi Kochorashvili podrían ir convocados con el primer equipo a Getafe.