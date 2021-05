Marc fa de número u davant Puchol

En la segona semifinal del Trofeu Villarreal van coincidir ahir dos números uns: l’oficial, que és Puchol II, i Marc, que va completar una actuació sensacional, que va ser clau en la victòria del seu equip per 60-50. La partida va ser molt bona en línies generals, amb alternatives i amb un tram final que va fer les delícies del públic per la incertesa i per la qualitat de les jugades.

Els dos equips van començar parells en el tram inicial. La intensitat era màxima, els intercanvis llargs i, encara que manava el joc del dau, des del rest hi havia oposició i pilotades de quinze. De fet, cada trio va sumar un parcial des d’esta ubicació fins que el marcador va reflectir 35-30 per als de Puchol II. Pel que fa als mèrits de cadascun, els escaleters lideraven, però davant s’aportava quasi en la mateixa proporció.

I va arribar el moment del canvi, el joc en el qual Puchol II va tindre val per a fer 40-30 i passar al dau, però van sumar els rivals a força de canonades, principalment les de Marc. El de Montserrat, que ja estava fent un recital, va pujar encara més les seues prestacions. No solament pegava fort, sinó que ajustava els colps per a fer patir a Puchol II, principalment picant en muralla per a trobar els peus del de Vinalesa.

L’excel·lència del nivell de Marc, magníficament acompanyat per Félix i Bueno, va situar el marcador en 55-35. Ningú esperava ja cap altre desenllaç que el triomf dels de la faixa blava, però el número u oficial es negava a concedir la partida. I a 50 va arribar Puchol II, amb la gent ovacionant quasi en cada quinze.

Final de raspall

La pilota profesional continua hui a Bellreguard amb la final de la jornada definitiva del Torneig Mancomunitats – Harbour Energy de raspall que enfrontarà als dos equips que aspiren a la plaça vacant de la final absoluta.

La formació de la Vall d’Albaida de Marrahí, Brisca i Murcianet arriba amb avantatge perquè li bastaria amb sumar un punt davant el trio de la Ribera Alta de Vercher, Roberto i Lorja, que està obligat a guanyar i evitar que els seus rivals facen quatre jocs.