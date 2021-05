El III Trofeu Mancomunitats – Harbour Energy de raspall va completar ahir el cartell de la gran final. La formació representativa de la Vall d’Albaida (Marrahí, Brisca i Murcianet) acompanyarà a la de la Safor (Vicent, Canari i Ricardet), el pròxim dissabte al trinquet de Castelló, en la partida on es decidirà el títol. Això és possible gràcies al fet que els valldalbaidins van aconseguir ahir el punt que els confirmava com a finalistes. El trio de Marrahí se la jugava al trinquet de Bellreguard amb el conjunt representatiu de la Ribera Alta (Vercher, Roberto i Lorja), també amb opcions d’accedir a la gran final. El lluminós va marcar un 30-25 en favor dels riberencs, insuficient per a estos, ja que amb 20 tantejos, la Vall d’Albaida s’assegurava la unitat necessària per a classificar-se matemàticament.

Amb tant en joc, els dos equips van voler defensar el seu dau i de primeres ho van aconseguir. L’electrònic marcava els 5 iguals, però amb la urgència d’evitar que els valldalbaidins arribaren als 20 tantejos, Vercher i companyia van anar per totes des del rest. Roberto va convertir-se en un fortí i Vercher va traure el braç per tancar la trencada del dau (10-5).

La resposta va ser la mateixa per part del trio de Marrahí, amb Brisca pegant un pas endavant. Des del dau, Murcianet va aprofitar les tretes intel·ligents del seu rest per avançar-se (15-10). Després que els riberencs igualaren a 15, altra vegada des del dau el punter blau va repetir actuació per obtenir l’objectiu classificatori (20-15). La dinàmica va continuar al rest amb altre tanteig valldalbaidí. Ja sense pressió, el trio de Vercher va sumar els tres últims jocs.

Així, els valldalbaidins van finalitzar la fase regular amb cinc unitats en la segona plaça, mentre que la Ribera Alta conclou tercera amb quatre punts. Per la seua banda, La Costera – La Canal de Navarrés (Moltó, Tonet IV i Jose) tanca el tauler amb les mateixes unitats que els riberencs, però pitjor coeficient de jocs. Una classificació que va encapçalar la Safor amb nou punts.