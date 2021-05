La setmana passada es van sortejar els duels dels huitens de finals tenint en compte la classificació de la temporada passada i ara s’ha acabat de definir, amb dates i trinquets, el calendari del Campionat Individual CaixaBank. El torneig de la modalitat d’escala i corda començarà el divendres 28 de maig i el de raspall el dimarts 1 de juny.

En la disciplina per dalt corda, Pelayo repetirà com a seu de la final, programada el 26 de juny. La competició visitarà també els recintes de Vilamarxant, Sueca, Pedreguer, Vila-real, Xàbia, Massamagrell, Guadassuar, Dénia i la Pobla de Vallbona. En la modalitat de raspall sí que hi haurà canvi d’escenari per a la final, que enguany es celebrarà a Castelló de Rugat el dissabte 3 de juliol. Les altres seus de les diferents eliminatòries seran els trinquets de Bellreguard, Guadassuar, Dénia, la Llosa de Ranes, Piles, Xàbia, El Genovés, Oliva, i Xeraco.Els aspirants al títol o a arribar lluny ja saben, per tant, on i a qui es trobaran en el camí. Les especulacions i els vaticinis podrien canviar a partir d’ara perquè en el mà a mà, el trinquet és un factor a tindre en compte.

Abans que ambdues competicions comencen oficialment s’han de jugar quatre eliminatòries prèvies en cada modalitat per a acabar de definir el quadre de participants que comencen en la ronda de huitens de final.

La primera de raspall es completarà esta mateixa vesprada a Castelló, demà es jugarà una altra a Guadassuar i les dues restants la setmana que ve en dates que encara estan per determinar. En escala i corda, el divendres es disputaran tres eliminatòries i la quarta el dissabte. Altres cites destacables són les cloendes dels trofeus Mancomunitats de raspall, que té programada la final el dissabte, i el Villarreal CF d’escala i corda, que el divendres completarà la final de consolació i el diumenge la que decideix el títol.