José Luis Gayà quiere jugar la próxima temporada en un Valencia CF más competitivo que luche por objetivos mayores. Es el único dato que no admite discusión en el incierto futuro del capitán. La voluntad del jugador está clara: quiere quedarse en un Valencia mejor. A partir de ahí, todos los escenarios son posibles. Puede pasar de todo este verano. El jugador acaba contrato el próximo 30 de junio de 2023 y Peter Lim, como siempre, tendrá la última palabra.

De momento, lo que también está claro es que Gayà se marchará a la Eurocopa sin renovar. La intención inicial del club era cerrar la renovación del capitán antes de la EURO, pero va a ser imposible. Las negociaciones entre las dos partes se encuentran en ‘stand-by’. Una de las razones por las que la renovación se encuentra parada es porque el jugador necesita saber cuál va a ser el nuevo proyecto. José tiene dos años firmados (hasta 2023) y no tiene prisa. El desgaste de esta temporada y las dudas que genera el nuevo proyecto le obligan a esperar en un acto de responsabilidad. Gayà no retomará las negociaciones hasta que Meriton comience a dar forma al proyecto 21/22 con la elección del nuevo entrenador y la toma de decisiones de altas y bajas. El capitán, como la afición, necesita información, pero sobre todo hechos consumados. Y de momento lo único que ve el jugador es que ya hay clubes en teoría de su misma liga como el Sevilla, el Villarreal o el Betis que ya se han movido en el mercado y han cerrado sus primeros fichajes la próxima temporada. La confección final de la plantilla es importante para el jugador, como también lo es la elección de la figura del entrenador. Un primer paso para empezar a convencer a Gayà será acertar con el nuevo responsable del banquillo. El de Pedreguer ya ha sufrido en primera persona algunas decisiones controvertidas de a la hora de elegir el entrenador. Firmar un entrenador líder y ganador que llegue a la plantilla y libere de carga de responsabilidad a los capitanes puede ser clave. No le ha importado, pero Gayà ha tirado del carro del club y del equipo del primero al último día demostrando un compromiso y un sentido de la responsabilidad al alcance de pocos. También será importante para convencer al capitán los primeros movimientos del club en el mercado de determinarán hacia dónde va el Valencia. Gayà es el primero que quiere que el Valencia dé un paso adelante con un proyecto serio y fiable, pero necesita verlo con sus ojos. Es más que comprensible.

Su futuro no está en el Barça

Gayà espera que el Valencia comience a moverse. Mientras tanto, hay clubes que empiezan a llamar a su puerta. El jugador está en las agendas de los grandes del fútbol europeo y ese interés se puede multiplicar por dos en caso de hacer una buena Eurocopa. La selección española va a ponerle en el escaparate este verano juegue más o menos y el Valencia lo sabe. Muchos son los clubes que han preguntado y se interesan por Gayà. Lo que puede confirmar SUPER es que el FC Barcelona no es una opción. Primero de todo porque el jugador nunca ha contemplado marcharse al Barça y segundo porque el club azulgrana busca otro tipo de lateral izquierdo de condiciones más físicas. Por mucho que se diga, el futuro de Gayà no está en Barcelona.

José tiene dos años de contrato más con el Valencia, está tranquilo y no tiene ninguna prisa en renovar. Por la cabeza del capitán solo pasa acabar de la mejor forma posible la temporada de la mano de Voro y disfrutar al más alto nivel de la Eurocopa con la selección española. Luis Enrique tiene previsto dar la lista el jueves 27 de mayo con la presencia del valencianista.