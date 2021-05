L’Individual encara no ha començat oficialment i ja ha donat la primera sorpresa. I és que un aspirant a figura, Marc, ha superat a un dels professionals més reputats i en millor forma de l’actualitat, Canari, en l’eliminatòria prèvia de la modalitat de raspall que ambdós van disputar ahir al trinquet de Castelló.

El jove d’Alcàntera de Xúquer va superar a l’experimentat pilotari de Xeraco amb constància i bones maneres. Probablement també per la il·lusió de jugar davant un dels referents el raspall i pel rodatge adquirit en la competició sub-23, de la qual s’ha proclamat campió recentment.

Els dos contrincants van sumar el joc del dau fins al parcial de 20-15. En este tram de la partida hi hagué batalla, la qual cosa afavoria a Marc, en teoria el més dèbil, que amb l’equilibri guanyava en confiança per a fer el seu joc des del traure i per a tornar pilotes al rest de molt de mèrit. I al rest va ser en el parcial següent on el jove d’Alcàntera va trencar a Canari i va certificar la passada. Ara sí, Marc és oficialment participant del Campionat Individual CaixaBank de raspall i en la ronda inicial dels huitens de final es trobarà a Salelles II.

Les prèvies de raspall continuen esta vesprada al trinquet de Guadassuar on estan convocats altres dos mitgers, cas de Raúl i Murcianet. El primer té més recorregut en el món professional i una gran capacitat per a jugar d’aire mentre que el segon, que acaba d’irrompre amb força en l’elit, gaudeix d’una poderosa raspada. El vencedor es classificarà per als huitens de final i serà ubicat en el Grup Imparell, on tindrà a Iván com a rival.