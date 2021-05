El Levante reaccionó y de qué manera en su regreso a la Liga tras la eliminación en semifinales de Copa del Rey en los penaltisa ante ElPozo. Los granotas, a pesar de llevar tres jornadas sin ganar, remontaron ante un Inter FS al que ya ganaron por vez primera en su feudo, y de nuevo en esta segunda vuelta en la vuelta de Cecilio a Paterna, consiguiendo así el ‘goal-average’ particular que puede ser clave en un final de liga tan ajustado. Un gol sobre la campana de Marc Tolrà estableció el 4-3 definitivo en un partido muy disputado ante el flamante campeón de Copa del Rey y en el que ninguno de los dos equipos logró marcharse en el marcador, como prueba el 2-2 al descanso. La victoria permite al Levante UD FS seguir el ritmo al frente de la tabla, en un triple empate con Palma y ElPozo del que se ha descolgado el Cartagena, tras perder en el derbi murciano. Los tres buscarán en las dos jornadas que restan la mejor posición para encarar los playoffs por el título, para los que los de Diego Ríos llevan varias semanas clasificados matemáticamente en la mejor temporada de su historia. No en vano, suman 20 victorias, a falta de su próxima visita al Viña Albali Valdepeñas y al cierre de la liga regular en Paterna frente al Futbol Emotion Zaragoza.

Empezaron marcando los madrileños, por medio de Éric Martel, cuando ni siquiera había transcurrido un minuto de juego. Pero la reacción no se hizo esperar, y a los 4 minutos Esteban, a la media vuelta y en su primera acción de ataque, estableció la igualada. Lucas Tripodi, tres minutos después, adelantó otra vez a los visitantes, y Roger empató tras otros tres, resultado que ya no se movió hasta la segunda mitad. A los tres minutos de la reanudación, Esteban adelantó por primera vez al Levante con el segundo de su cuenta particular, y el vigésimo primero en toda la Liga, a uno solo de Daniel Saldise, máximo artillero del rival, ayer ausente. En la recta final reaccionaron los de Tino Pérez, con un tanto de Borja. Falló Rivillos de falta, pero no Marc Tolrà sobre la bocina.