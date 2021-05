Les prèvies del XXXV Campionat Individual CaixaBank avancen en la modalitat de raspall. Primer va ser Marc el que es va certificar la seua presència als octaus de final, i ahir, Murcianet va ser el que es va guanyar entrar a les eliminatòries.

Murcianet va superar a Raúl al Nou Trinquet de Guadassuar amb un resultat de 25 per cap i ara s’enfrontarà amb Iván per un lloc als quarts de final.

Per altra banda, Héctor va ser intervingut el passat dimarts amb èxit de la seua lesió a la mà. El de Vall de Laguar va patir una fractura de l’os ganxut, situat a l’inferior de la palma.

El mitger va realitzar primer un tractament conservador que no va funcionar i ara, Héctor haurà d’esperar dues setmanes per veure l’evolució de l’operació i després tindrà un diagnòstic per a la tornada als trinquets.