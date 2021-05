Aquestes formacions estan separades només per un únic punt, favorable a l’equip de la Ribera, que compta per victòries les huit partides jugades fins ara. Només han deixat perdre un punt, el que es va emportar en la seua visita al trinquet de Càrcer el trio de la Safor. De manera que gran emoció en aquest enfrontament decisiu, sense dubte, per a la classificació final. El tercer classificat, l’Ajuntament de Beniparrell B, jugarà davant el Beniparrell C en el que serà altra partida amb gran tensió, ja que mentre que la segon formació del club de l’Horta es juga el tercer lloc, les seues rivals estan lluitant per entrar en les quatre primeres places, i d’aquesta manera, jugar les semifinals. Les partides entre Sueca A i Estudi Martí Borbotó E, i entre Les Alcuses Moixent C i Meliana B, completaran la jornada.

La classificació de la tercera categoria marxa encapçalada per l’Alqueria d’Asnar B, que suma dos punts més que el segon de la taula, el Lanzadera Montserrat B, empatat amb l’Estudi Martí Borbotó B. De moment seria el Xeraco C qui completaria la fase final, al ocupar la quarta posició.