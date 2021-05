La Lliga CaixaBank de raspall elit femení està en un punt en què poden decidir-se moltes coses.El cap de setmana la jornada presenta duels que poden tornar a canviar situacions i aspiracions. Tot és qüestió de com vagen desenvolupant-se les partides. Hi haurà tres dissabte, i una diumenge. La lluita per estar en les semifinals està molt oberta. Amb Bicorp líder destacat, altres quatre equips lluiten per les tres places restants.

Dissabte totes les partides seran a les 18:00h. A l’Alqueria d’Asnar l’equip local, amb Erika i Myriam, rebrà a Borbotó A, amb Irene, Amparo i Anabel. Entre Alqueria, que ocupa la posició cinc, i Borbotó A, que és quart, només hi ha dos punts de diferència. Una victòria local relegaria a les de l’Horta, mentre que si Borbotó guanya, despenjaria de la lluita per la quarta posició a les alacantines. Per tant, en joc està pensar en les semifinals o començar a veure-les molt complicades.

El que passe a l’Alqueria també serà molt important per a Beniarbeig-El Verger, que rebrà a casa, també dissabte a les 18:00h, a Tavernes Blanques. Aida, Fanni i Maria ocupen la tercera posició en la classificació, mentre que Joana, Marta i Paula ocupen la posició set.