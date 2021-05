El trinquet de Castelló acollirà hui la gran final del III Trofeu Mancomunitats – Harbour Energy de raspall (17.45 hores, À Punt) on s’enfrontaran les formacions representatives de la Safor (Vicent, Canari i Ricardet) i de la Vall d’Albaida (Marrahí, Brisca i Murcianet). Els saforencs van ser els protagonistes en la fase regular després d’aconseguir la classificació matemàtica amb una jornada d’antelació, gràcies als nou punts amb els quals encapçalar el tauler i a proclamar-se campions dels «minitornejos» corresponents a les dues primeres dates

Per la seua banda, els valldalbaidins van finalitzar amb cinc punts i van obtenir el passe d’una manera més ajustada. Marrahí i companyia van haver d’esperar fins a l’última data per a saber que lluitarien pel títol. Abans d’este duel, a les 16.30 hores, també es viurà la final del Trofeu Mancomunitats Joves de raspall on es batran Raül i Bossio contra David i Sergi.

Respecte a la modalitat d’escala i corda, l’equip de Puchol II, Jesús i Hilari va véncer per 60-30 en la final de consolació del V Trofeu Villarreal CF davant De la Vega, Javi i Carlos. Així mateix, Guillermo, Jesús Saiz i Kruithof van classificar-se per als octaus del XXXV Campionat Individual CaixaBank d’escala i corda després de guanyar ahir en les prèvies disputades a Sueca, Vilamarxant i Vila-real, respectivament.