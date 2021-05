Els incondicionals de la vaqueta que es van congregar ahir al trinquet de Castelló per a presenciar la cloenda del Torneig Mancomunitats – Harbour Energy de raspall que no tenien preferència per un bàndol o l’altre van tornar a casa completament satisfets per l’esdevingut en la victòria de l’equip de la Safor de Vicent, Canari i Ricardet davant el de la Vall d’Albaida amb Marrahí, Brisca i Murcianet per un ajustat 30-25.

Poc després de començar, la final ja estava en 20 per cap per als de la Safor. Dos jocs van ser calcats i nets, els del dau amb Vicent traient i anotant o amb Ricardet acabant la segona jugada amb precisió. En els altres dos del rest, Marrahí, Brisca i Murcianet van disposar de val en el primer, però el segon també es va resoldre per la via ràpida, ara amb Canari com a protagonista.

A l’escala hi havia sensació que la partida no duraria molt més, però la formació de la Vall va començar a rendir com no ho havia fet adés. Brisca va ser el primer que va fer un pas endavant parant pilotes i acabant-les i Marrahí es va contagiar tot seguit. Amb les dos figures jugant com saben, Murcianet va tindre oportunitat d’entrar en partida i demostrar la seua qualitat.

Marrahí, Brisca i Murcianet van sumar el joc de l’honra i un segon amb autoritat, que va ser el que els va fer creure que podien remuntar. I a punt van estar d’aconseguir-ho perquè la iniciativa era seua i enfront ja no es rematava amb claredat, encara que també es pegava. I en iguals a 25, Vicent va tornar a ser clau amb el traure encara que el seu equip va necessitar un segon val per a adjudicar-se el títol.

La sessió al trinquet de Castelló va començar amb la disputa de la final del mateix torneig en categoria juvenil en la qual Raül i Bossio es van imposar ràpidament i amb claredat a David i Sergi per 25-5. Escala i corda. En la modalitat d’escala i corda, ahir es va acabar de definir al trinquet Pelayo el quadre dels 16 participants de la pròxima edició del Campionat Individual CaixaBank amb la disputa de l’eliminatòria prèvia entre Lostado i Julio Palau amb victòria per al primer pel resultat de 60-50. El pilotari d’Algímia d’Alfara disputarà la partida inaugural contra De la Vega el pròxim divendres a Sueca.

Continuant amb l’actualitat del joc per dalt corda, el Trofeu Villarreal CF conclou hui al trinquet de la mateixa localitat amb la final que enfrontarà a Marc, Félix i Bueno contra José Salvador, Nacho i Álvaro Gimeno. L’organització va anunciar ahir que ja no queden entrades a la venda encara que la partida serà retransmesa en directe a les 11.30 hores per les plataformes LaLigaSportsTV i ProximiaTV.