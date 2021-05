Valencia, la Ciudad del Running volvió ayer a latir con la segunda carrera desde que estalló la pandemia. Un total de 1.614 corredores cruzaron la meta del 5K Valencia, prueba que debutaba en el calendario con el lema #ValenciaVuelveACorrer.

Con tres salidas diferenciadas y espaciadas en 30 minutos, con distancia de seguridad en los cajones de salida, mascarilla en salida y meta, gel hidroalcohólico y toma de temperatura, la carrera cumplió todas las medidas de seguridad sanitarias y fue todo un éxito de organización. Una gran fiesta en la que la Capital del Turia de nuevo pudo celebrar el regreso de las carreras populares. El CA 10K Valencia, organizador de la prueba diseñó un circuito muy rápido con salida desde la Alameda (a la altura de la Ciudad de las Ciencias) y meta en la Avenida de Francia pasando por Avenida del Puerto y Juan Verdeguer.

La francesa afincada en València del Metaesport, Liv Westphal en categoría femenina volvía a demostrar su gran estado de forma y al igual que en la primera carrera del año, ValenciaCorre, también ayer se llevaba la victoria en categoría femenina con un registro de 16 minutos y 15 segundos. Le acompañaron el podio simbólico (porque para evitar aglomeraciones la organización no celebró ceremonia de premiación como tal), la atleta del CA Cárnicas Serrano Marta Esteban con 17:00 que reaparecía tras su retirada en el Maratón de Milán el domingo pasado. La tercera posición fue para la atleta de The Kenyan Urban Way, Raquel Landín, con 17:36. En categoría masculina, triunfo para Amadeo Abal, del CA Cárnicas Serrano, (00:14:56), seguido de Iñaki Rubio, del CA Delta (00:14:58) y de Jorge Peris, del The Kenyan Urban Way (00:14:59).

A las 8:30 horas se daba la salida a la primera oleada al ritmo de ‘The Show must go on’ de Queen. Los corredores esperaban pacientemente el inicio de la que para muchos, era su primera carrera en quince meses. Unas pegatinas en el sueño indicaban la posición de cada corredor para evitar aglomeraciones. Todos con mascarilla. Ésta iba desapareciendo de los rostros a medida que cruzaban la línea de salida. Media hora más tarde, el mismo ritual daba la salida a la segunda oleada y por último, y ya bañados por una fina lluvia, salían los últimos participantes en la tercera salida del día. La prueba reunió a corredores de todos los clubes valencianos. Los más numerosos fueron Redolat, Runners C. de València y Paterna Runners C. Los 3 más rápidos computando los 10 mejores tiempos, fueron Redolat Team, Serrano y Metaesport.