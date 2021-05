Cerca de medio millar de personas se han reunido este lunes al mediodía en el término municipal de Les Planes, para dar el último adiós a Francesc Arnau, exportero del Barça y al Málaga, que murió el viernes por la noche. En el acto, muy emotivo, han asistido representantes y ex jugadores del Barça, como Carles Puyol, Iván de la Peña, Albert Celades, Javier García Pimienta o Guillermo Amor. También estaban el ex futbolista Albert Luque, y el ex jugador del Girona, ahora al Olot, Eloi Amagat, entre otros. También estuvo presente una representación del Oviedo, el club donde estaba trabajando como director deportivo.

El acto se ha celebrado en el Mas Fontanil de Cogolls, en el término municipal de Les Planes, donde creció el exfutbolista y que ahora es una casa rural gestionada por la familia. La despedida era abierta, al aire libre, y también ha reunido a mucha gente del pueblo. El Oviedo debía jugar este domingo contra el Mirandés pero pidió aplazar el partido (se disputará finalmente este lunes) después del golpe moral que los representó la repentina muerte de su director deportivo.