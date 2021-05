Carlos Sainz (Ferrari), acabó segundo ayer en el Gran Premio de Mónaco, donde igualó su mejor puesto en Fórmula Uno, consiguiendo en el mítico circuito de las calles de Montecarlo su tercer podio desde que pilota en la categoría reina, su primero con la ‘Scuderia’ y el centésimo segundo para España.

Sainz, de 26 años, fue segundo en una carrera que ganó el holandés Max Verstappen (Red Bull) y que el inglés Lando Norris (McLaren) -ambos ex compañeros del talentoso piloto madrileño- concluyó tercero; y se subió por tercera vez al cajón en la F1, después de haber sido tercero en el Gran Premio de Brasil de 2019 y segundo en el de Italia del año pasado, en Monza. El asturiano Fernando Alonso (Alpine), decimoséptimo en la calificación, acabó decimotercero una jornada que comenzó de forma sorprendente, al anunciarse que Charles Leclerc (Ferrari), que el sábado se había convertido en el primer monegasco de toda la historia en firmar la ‘pole’ en un Gran Premio de Mónaco, no tomaría la salida. Algo que el interesado supo nada más subirse este domingo al coche. Leclerc se había estrellado en su última vuelta de calificación y se fue con sensaciones encontradas, al no saber si tenía o no dañada la caja de cambios. 20 minutos antes del arranque, su equipo confirmaba que no podría salir a causa «de una avería en el palier izquierdo que ha sido imposible arreglar antes de la carrera». De tal forma, salió primero -desde la segunda plaza- Verstappen, por delante del finés Valtteri Bottas (Mercedes) y de Sainz, que apuntaba al podio con sólo dos pilotos delante. Todos mantuvieron -los diez primeros, con neumático de compuesto blando- su puesto en la salida pero la retirada de Bottas por un problema con un neumático hizo que Sainz avanzase a la segunda posición. En la pista más corta del calendario -de 3.337 metros-, estrecha y sinuosa -19 curvas-, en la que es casi imposible adelantar, había que hilar fino con las estrategias y no perder posición en la parada en boxes. Ferrari, acabó siendo protagonista, de nuevo, gracias a Sainz que se fue contento pero con la sensación de haber podido ganar.

Sainz: «Es un gran resultado»

Sainz, que igualó su mejor puesto en Fórmula Uno y consiguió su tercer podio desde que pilota en la categoría reina, declaró en Montecarlo que está contento con este «gran resultado», que hubiese cogido sin pensárselo si se lo hubieran «dicho antes del Gran Premio».

«Es un gran resultado. Si me dices antes del Gran Premio que acabó segundo, lo cojo rápidamente», comentó Sainz, de 26 años, que firmó su primer podio con Ferrari, después de ser tercero en Brasil en 2019 y segundo en Monza (Italia) el año pasado, en ambas ocasiones con McLaren.

«Sin embargo, dadas las circunstancias de todo el fin de semana igual no tiene tan buen sabor», comentó Sainz, que el sábado no se marchó contento con una cuarta plaza en la calificación, en la que pensaba que podía haber logrado la ‘pole’. «Pero estoy convencido de que cuando mire atrás estaré muy orgulloso de este podio», manifestó el piloto madrileño este domingo después de acabar segundo el Gran Premio más glamuroso e importante del año.

Alonso: «Ya llegará, seguro»

Fernando Alonso, que acabó decimotercero, declaró que la victoria de su compatriota Carlos Sainz (Ferrari) «no pudo ser, pero llegará seguro». Sainz acabó segundo una carrera que ganó su excompañero holandés Max Verstappen (Red Bull) y en la que firmó su tercer podio en F1, el primero con Ferrari, escudería en la que el doble campeón mundial asturiano pilotó durante cinco temporadas. «En Mónaco es difícil adelantar, así que ayer, cuando (Sainz) hizo cuarto en la calificación, parecía que se le escapaba la posibilidad del podio», opinó Alonso este domingo en Mónaco, en declaraciones al canal de televisión DAZN.