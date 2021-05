La selección española ha vuelto a caer en su segundo partido amistoso de preparación para el Eurobasket de Valencia. Mismo rival, Francia; mismo escenario:Toulouse y mismo desenlace: derrota española. La selección ayer con cuatro taronja en sus filas ya que Laura Gil fue uno de los descartes del seleccionador Lucas Mondelo, sufría una contundente victoria que evidencia que aún queda mucho trabajo por hacer antes de encarar el Eurobasket.

El partido de ayer volvía a reeditar por segundo día consecutivo la final de los Campeonatos de Europa de 2017 y 2019 en los que España superó a Francia en la final. Pero esta vez, los papeles se cambiaban.

El encuentro comenzaba con sólo una ‘taronja’, Raquel Carrera en el cinco inicial. La joven pívot gallega del Valencia Basket parece destinada a tener un papel protagonista en el equipo español en las grandes citas de este verano: Eurobasket y Juegos Olímpicos de Tokio.

En el primer cuarto, las galas arrollaron a un equipo español sin garra e incapaz de hilar ataques efectivos. Los minutos pasaban y el marcador español continuaba a 0. Francia endosaba un duro 14-0 a las de Mondelo que reaccionaba cambiando radicalmente el quinto de pista y dando entrada a 4 jugadoras de golpe, entre ellas las ‘taronja’ Queralt Casas y Cristina Ouviña. Sólo Carrera mantenía el puesto en la cancha. Era esta última la que por fin le quitaba las telarañas al aro y lograba la primera canasta española 14-2. La de Ouviña más un tiro libre de la aragonesa y otra canasta de Carrera, serían los únicos y paupérrimos 5 puntos que España lograba en un primer cuarto para borrar que acababa con 27-5. En el segundo cuarto España reaccionaba, empezaba a ver aro con más facilidad.

Mayor protagonismo

Queralt Casas imprimía mayor velocidad al juego y Ouviña y Carrera asumían protagonismo en ataque. El equipo francés intentaba rentabilizar la renta obtenida en el primer cuarto pero España, poco a poco iba recordando distancias. El partido entraba en una fase de mayor igualdad, más acorde al nivel de dos de los mejores equipos del continente. España finalizaba el segundo cuarto con un triunfo parcial de 10-17 y, aunque se iba al descanso aún con una considerable desventaja (37-22).

El paso por los vestuarios volvía a enfriar a España. En el tercer cuarto Francia recuperaba la efectividad perdida y de nuevo volvía a aumentar su ventaja superando los veinte puntos. España no encontraba el camino de la remontada. El triple no funcionaba, y la defensa en zona lejos de incordiar a Francia, le otorgaba espacios para que el tiro exterior galo castigase sin piedad el aro español. España, impotente, no encontraba la forma de frenar el ataque francés, no encontraba su ritmo y perdonaba canastas fáciles.

Francia aumentaba su ventaja hasta el 72-57 final. Las jugadoras más certeras de la selección fueron Raquel Carrera con 12 puntos, máxima anotadora y Cristina Ouviña con 9. Queralt Casas lograba 5 puntos mientras Leticia Romero no llegó a saltar a la cancha.