La temporada 2021 de la pilota professional avança amb la celebració de campionats. Darrere queden ja els trofeus relacionats amb els clubs de futbol (Levante UD i Villarreal CF), en la modalitat d’escala i corda, i la tercera edició del Mancomunitats – Harbour Energy de raspall. Després que la programació de l’any passat es vera trastocat per la pandèmia de la Covid-19, enguany tot marxa segons es preveu en el calendari de la Fundació per la Pilota Valenciana (entitat gestora de l’elit). Com devia ser en 2020, i va ser en anys anteriors, arriba el mes de juny i és l’hora del Campionat Individual CaixaBank.

Primer serà el torn per a l’escala i corda que esta temporada celebra la trenta-sisena edició. Després que la setmana passada es resolgueren les prèvies amb les classificacions de Jesús Saiz, Kruithof, Guillermo i Lostado, el pròxim divendres es viuran les primeres eliminatòries dels octaus de final.

El finalista del 2020, De la Vega, obrirà la competició contra Lostado en el trinquet Eusebio de Sueca. Per altra banda, Pere Roc II i Álvaro Gimeno s’enfrontaran a Vilamarxant. La competició continuarà el pròxim dissabte al trinquet de Pelayo, on es batran Salva Palau i Marc. La setmana del mà a mà es completarà amb el duel entre Santi i Soro III, el pròxim diumenge al trinquet de Xàbia. La resta d’eliminatòries tindran lloc la setmana vinent.

Pel que respecta al XXXV Campionat Individual CaixaBank de raspall, encara queden dues prèvies per completar el quadre d’octaus. Brisca i Lorja es mesuraran demà a Guadassuar, mentre que Roberto i Nicolas faran el propi el pròxim dijous a Castelló de Rugat.