William Coello vive en Guayaquil, Ecuador, y vive pensando en la pelota a mano. Mantiene su pasión intacta por este deporte y ahora ha publicado el libro Fundamentos del Wallball, una obra en la que desmenuza la cultura de este deporte, su historia, sus reglas, sus particularidades, e incluso introduce las mejores maneras de prepararse para jugar. Un completo manual del wallball que ya va camino de la imprenta y que se pondrá a la venta a mitad del próximo mes de junio. Además, está prologado por Alberto Soldado, presidente de la Confederación Internacional de Pelota a Mano (CIJB).

Coello es licenciado en Cultura Física, árbitro, fundador del Fort Club de pelota de Guayaquil, jugador del año en Ecuador en 2009, campeón mundial de wallball, bronce en One Wall en el Mundial de Ecuador, y subcampeón del mundo en 2008, entrenador y técnico de la Federación Ecuatoriana de Pelota Nacional. Su trayectoria le permite tener los conocimientos suficientes como para trasladarlos a una publicación y ser esta clave para los que se quieran informar, entrenar e incluso preparar para esta modalidad.

La obra está a punto de llegar a imprenta. «Uno ama este deporte, llevo desde adolescente jugando, y me motivaba que no había un libro concreto», afirma Coello, que lo ha orientado también hacia el ámbito educativo. «El libro está dirigido para la enseñanza, para alguien que pueda aprender, tanto un niño como un adulto, qué ejercicios hacer para calentar, para conseguir fuerza, etc. En cada capítulo se va instruyendo. También hay dos capítulos que indican cómo enseñar este deporte», explica el autor.

Se trata de una publicación de más de 200 páginas que completa «otros libros que hay en inglés» y que, sin embargo, versaban sobre aspectos diferentes. En Fundamentos del Wallball se aúna todo: «Este libro habla de la historia, de la enseñanza de las actitudes físicas para este deporte, sobre la parte psicomotriz de los niños y cómo utilizarlas, y toda esa parte de la enseñanza».

Coello escribió el libro durante el año de pandemia, desde abril de 2020 que empezó. Esta publicación también cuenta con el apoyo de la presidenta del Consejo Mundial, Raquel S. Murphy, además del de la CIJB, que impulsa la obra. Coello considera a la CIJB como clave en el devenir de la pelota a mano en el mundo: «La CIJB es la que más ha impulsado el One Wall», afirma el autor, que cree que va «por muy buen horizonte porque es un deporte al que todavía le falta un poco más para ser explotado, porque tiene unas cosas que a los muchachos, cuando empiezan puede ser complicado pero luego ya no paran». «La clave de One Wall», assegura Coello, «es que puede matar la pelota, entre la pared y el suelo. En otros hay una chapa, y lo difícil en el One Wall es matar la pelota entre la pared y el piso, cuando le pegas tan baja que no hay rebote, eso emociona y levanta aplausos».