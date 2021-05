Ahir va tindre lloc al Palau de la Generalitat la tradicional recepció del president, en este cas Ximo Puig, als participants de les dues modalitats del Campionat Individual CaixaBank. Esta posada en escena de les competicions més emblemàtiques de l’esport autòcton té més importància del que sembla, almenys pel que respecta al col·lectiu de la pilota, perquè esta benvinguda del primer dels valencians es considera una demostració d’interés i estima cap a un dels principals senyals d’identitat del poble valencià.

La pandèmia va estar molt present en la intervenció de les autoritats per a recordar tot allò que ens ha obligat a deixar darrere, però sobretot per a mirar endavant amb optimisme. “És important que tinguem un horitzó d’esperança i de futur, de tornar a eixa anhelada normalitat, tot gràcies a l’esforç de la societat valenciana. Estem en unes condicions perquè este estiu siga el més normal possible i en un espai idoni perquè la pilota torne amb tota la força. És el moment de fer un pas avant perquè la gent vaja als trinquets i la pilota torne a ser el que era i més. Per a nosaltres, la pilota part de l’ànima i així ha de continuar. És un esport que té adossats atributs de germanor, competitivitat sana i generositat”, assenyalava Puig.

En l’estrictament esportiu, l’Individual d’escala i corda començarà demà amb la disputa de les dues primeres partides dels huitens de final. Al trinquet de Vilamarxant jugaran Pere Roc II i Álvaro Gimeno i al de Sueca s’enfrontaran De la Vega i Lostado. El dissabte també hi haurà partida a Pelayo i el diumenge a Xàbia.

La competició de raspall arrancarà el dimarts en el trinquet de Castelló. En esta disciplina encara s’estan disputant les prèvies per a completar el quadre dels setze participants. Ahir es va jugar la penúltima a Guadassuar on Lorja es va desfer de Brisca per 25-15. La confrontació va ser de desgast, amb els dos pilotaris intercanviant colps des del fons del trinquet. Brisca va tindre val-net en iguals a 15 per a sumar i passar al traure, però va sumar Lorja, que posteriorment va tancar la partida al rest. Hui es jugarà la prèvia que queda entre Roberto i Nicolás al trinquet de Castelló de Rugat.