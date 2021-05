Zinedine Zidane ya ha comunicado al club y a varios jugadores de la plantilla del Real Madrid su deseo de abandonar el puesto de entrenador, en la que sería su tercera renuncia teniendo contrato en vigor, una como futbolista y dos como técnico. La decisión de dar por finalizado el corto período para la reflexión que pidió Zidane tras cerrar el pasado sábado su primera temporada sin títulos al mando del Real Madrid, llegó con los mensajes del técnico francés anunciando su deseo de abandonar sin cumplir el año de contrato que tiene firmado.

Se lo ha comunicado a los jugadores por mensaje de texto

Según informaron fuentes del vestuario blanco, el técnico comunicó sus intenciones a varios jugadores a través de un mensaje de móvil y en las próximas horas se reunirá con el presidente Florentino Pérez. Zidane, segundo técnico más laureado de la historia del Real Madrid con once títulos por detrás de Miguel Muñoz, cerraría así su segunda etapa como entrenador. Su primer adiós llegó tras conquistar su tercera Liga de Campeones consecutiva en mayo de 2018.

Sentir que su mensaje no tenía el mismo calado en el vestuario, el temprano adiós en Liga y la eliminación contra el Leganés en Copa del Rey fueron malos síntomas que se sumaron al adiós de Cristiano Ronaldo y la falta de un sustituto de garantías. "Hay que saber cuándo parar. Lo hago por el bien del equipo y del Real Madrid", aseguró el último día de mayo en su despedida.

El 11 de marzo de 2019 aceptaba el reto de su regreso e iniciaba una etapa tras los fallidos intentos del club blanco con Julen Lopetegui y Santiago Solari. Sintiendo parte de responsabilidad de lo que había ocurrido, Zidane recogió un equipo sin posibilidades de títulos y lo reconstruyó para ganar una Liga y la Supercopa de España en 2020.

Los números muestran una segunda etapa de mayor irregularidad. En la primera Zidane dirigió 149 partidos con 105 triunfos, 28 empates y 16 derrotas. Desde su regreso ha estado al mando 114 partidos y el balance bajó a 69 victorias por 25 empates y hasta 20 derrotas. La decisión de dejar paso a una nueva época en el Real Madrid llega marcada por el sentimiento del técnico francés de no haber cumplido con los objetivos este curso tras no conquistar ningún título.

El Real Madrid fue eliminado en dieciseisavos de final de la Copa del Rey por el Alcoyano de Segunda B, cayó ante el Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España, alcanzó semifinales de la Liga de Campeones, donde fue inferior al Chelsea, y acabó en segunda plaza la LaLiga Santander.

En los últimos meses Zidane ha dejado mensajes con tono de despedida en sus ruedas de prensa, aunque no había comunicado nada al club. "Se dice que las veces que me he ido lo dejo porque me quito la responsabilidad o se complican las cosas, nunca ha sido así. Llega un momento en el que es bueno cambiar para todos, no solo por mí", llegó a decir antes de reconocer que no pondría ningún problema al club en el momento de sentarse a hablar de la próxima temporada que tenía firmada.

El Real Madrid, mientras esperaba la decisión de Zidane, ya barajaba varias opciones para el banquillo. Si apuesta por alguien de la casa el elegido sería Raúl González, técnico del Castilla. Si decide traer un técnico que no sea español, el foco está en Italia con las opciones de Massimiliano Allegri y Antonio Conte, que acaba de rescindir su contrato con el Inter de Milán.