El Villarreal ha conseguido una plaza para la próxima edición de la Liga de Campeones a la que regresa una década después de su última presencia- El club castellonense disputará la Liga de Campeones por cuarta vez en su historia tras haber debutado en este torneo en la temporada 2005-2006 y volver a jugarlo en las campañas 2008-2009 y la 2011-2012.

En la primera ocasión llegó a semifinales al no ser capaz de levantar en El Madrigal el 1-0 sufrido Londres ante el Arsenal pues se quedó con el 0-0 al fallar el argentino Juan Román Riquelme un penalti que habría dado al equipo español el pase a la prórroga.

Más complicada fue su segunda campaña en la Liga de Campeones en la temporada 2008-2009, pese a que se clasificó de forma directa tras ser subcampeón de Liga. Cayó en cuartos de final con el Arsenal después de haber dejado en la cuneta al Panathinaikos y de haberse medido en la fase de grupos al Manchester United, Aalborg y Celtic de Glasgow.

Su última participación se remonta diez atrás, temporada 2011-2012. Entonces el balance fue desolador ya que perdió todos los partidos de la fase de grupos.

El equipo accedió a la competición procedente de la fase previa donde se deshizo del Odense danés pero no tuvo suerte con el sorteo y quedó encuadrado en un grupo con el Nápoles, Bayern de Munich y Manchester City en el que no tuvo opciones.

Tuvo la oportunidad de volver a la máxima competición continental en la campaña 2016-2017 pero en aquella ocasión no pudo superar en la fase previa al Mónaco francés que le apeó por un global de 3-1.

Juan Roig, sorprendido

El presidente de Mercadona, Juan Roig, felicitó ayer al máximo responsable del Villarreal, su hermano Fernando, por la consecución del título de la Europa League. Se trata, remarcó, de un «gran honor para todos los españoles», para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y para Villarreal, ha aseverado, al tiempo que se ha mostrado «sorprendido» de que «del Estado español no fue casi nadie» al partido.

Juan Roig realizó estas declaraciones a los medios en la presentación de la exposición de Julian Opie que impulsa la Fundación Hortensia Herrero al ser preguntado por la victoria del ‘submarino amarillo’, que anoche se hizo con su primer título europeo al derrotar en la final de la Europa League al Manchester United.

El empresario mostró su satisfacción por la gesta deportiva y felicitó a su hermano Fernando, quien, dado el estricto protocolo sanitario de la UEFA, prefirió regresar de Gdanks, pero «ha estado con el Villarreal y han llegado a las cinco de la mañana y él ha estado allí», incidió

«Felicito a mi hermano y, sobre todo, a la afición de La Cerámica que sí que se oyó. Fueron 4.000 y estuvo muy bien. Lo que más me sorprendió es que del Estado español no fue casi nadie allí, el único fue un cónsul, no tuvo tiempo de ir ni el embajador», comentó. «Pero por lo demás estuvo fenomenal y es un gran honor para todos los españoles».