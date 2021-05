Ja ha arribat. És l’hora del mà a mà. El XXXVI Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat Valenciana d’escala i corda inicia hui als trinquets de Sueca i Vilamarxant a la recerca d’un nou campió. Puchol II defén el títol, però no jugarà fins al pròxim divendres. Mentrestant, els octaus de final arranquen amb el subcampió de l’edició passada, De la Vega, i amb altres aspirants a la corona de la competició amb major solera de la pilota professional.

El trinquet Eusebio de Sueca acollirà el duel entre De la Vega i Lostado (18.00 hores). El d’Almussafes és un dels caps de sèrie del Grup Parell després d’assegurar-se la classificació com a finalista de l’any passat. De la Vega va caure contra Puchol II per 60-25. El de la Ribera Baixa va arribar a la final arrossegant una lesió al muscle esquerre i ho va pagar.

Pel que respecta a Lostado, el d’Algímia d’Alfara es va incorporar al campionat després de véncer a Per l’altra part, Vilamarxant serà la seu de la partida on s’enfrontaran Pere Roc II i Álvaro Gimeno (18.30 hores, Proximia TV). Esta eliminatòria també correspon al Grup Parell i ambdós pilotaris també tenien el lloc assegurat al quadre. El 2020, Pere Roc II va ser derrotat als quarts de final per Jose Salvador (60-55), mentre que el massalfasarenc va perdre als octaus davant Genovés II (60-40).

Així mateix, Roberto va classificar-se ahir per als octaus de final del XXXV Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat de raspall. El mitger d’Alzira va superar a Nicolas per 25-20 al trinquet de Castelló de Rugat.

Esta era l’última prèvia del mà a mà en la modalitat de raspada i ara, Roberto jugarà contra Moltó el pròxim 12 de juny a la Llosa de Ranes.