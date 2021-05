La última jornada de la lliga regular en la major part de categories oferirà a tots els que s’acosten als carrers de pilota i trinquets on es juga la competició grans emocions. En el cas de primera en carrer, el Faura A, segon classificat per només un punt, rebrà al seu carrer a Beniparrell, que encapçala el grup A. En el grup B serà Montserrat, vigent subcampió de la competició, qui jugarà en casa davant Quart de les Valls. Només sumar els tres punts permetrien als de la Ribera mantindre’s en les posicions que donen pas a la fase final. Per per dels del Camp de Morvedre, tan sols s’asseguraran finalitzar la lliga en la primera posició que ara ocupen si sumen un punt. En l’altra partida del grup, Marquesat es veura obligat a sumar els tres punts en joc en la seua visita al Fontaneria Bueno Meliana, i esperar un resultat favorable en l’enfrontament entre Montserrat i Quart.

En la categoria juvenil, pel grup A, seran Bvalve El Puig i Ajuntament de Beniparrell qui es classificaran per a semifinals. Mentre que en grup B Lanzadera Montserrat tancarà la lliga regular com a primer de grup, sent el segon de moment l’Ovocity Marquesat.

La divisió de plata, a falta d’un parell de partides suspeses per la pluja de la última jornada, només coneix ja a un semifinalista, l’Autos Meliana B, que ocupa ara la primera posició del grup. Xiringuito Xato Quart C, Profisco 2000 Borbotó A i B, Ovocity Marquesat B i Lairabas Inversions Faura B lluiten per les tres places restants.

Falles Sergio Lis Xirivella A es l’únic que compta ja amb el bitllet per a la fase final de tercera categoria. El Tavernes Blanques B i Quart B lluitaran entre ells per la segona posició del grup A. Sent l’Elèctrica Vinalesa A, Borbotó C i Caixa Popular Foios C els que es jugaran les primeres posicions en la última jornada.

Pel que fa a la competició femenina, l’Estudi Martí Borbotó A ja està classificat per a la final de la categoria A, ja que completarà la primera fase al capdavant de la taula.