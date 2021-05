Al entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau,no sólo le gustaría seguir varios años más en el equipo, sino que le encantaría terminar su carrera profesional en el club de La Fonteta, pero es consciente de las dificultades por la presión que existe en el banquillo. «Me gustaría seguir aquí, me gustaría ser el entrenador del Valencia Basket toda mi carrera profesional pero… Este es un club en el que puedes trabajar con unas condiciones impresionantes, que va creciendo, de máxima ambición, en el que trabajas con muy buenos jugadores y en el que te sientes impregnado de todo lo que hay alrededor, de los valores que desprende», asegura en una entrevista a Superdeporte. «Tenemos una sección como la del baloncesto femenino que es de lo mejor que hay en Europa, es de los proyectos más importantes que hay, ¿como no vas a querer ser el entrenador?, pero también debes ser responsable. Por eso en su momento valoraremos juntos, ellos y yo, si soy el entrenador adecuado para un nuevo proyecto, porque será un nuevo proyecto. Esta filosofía, eso sí, lo que de alguna manera fuerza es que cada año sea un proyecto nuevo», añade.

El técnico catalán es consciente de que se juega la renovación en la eliminatoria de los cuartos de final por el título ante el Baskonia, que comienza mañanaen La Fonteta (19.45 horas). «Esta es una idiosincrasia totalmente asumida en este club. Esté o no de acuerdo es muy relativa mi opinión, lo que está claro es que probablemente yo he sido el entrenador de este club durante tres años porque lo he asumido y lo he entendido. He aceptado esta realidad. Yo me he sacado del focus de pensar lo que me juego o lo que no, creo que todos nos jugamos muchas cosas y que lo que queremos hacer es una muy buena Liga ACB y veremos dónde nos llevará. Al club a tomar su decisión y evidentemente a mí a valorar si creo que continúo siendo la persona adecuada para estar delante de este proyecto».

Tras no poder cumplir con el objetivo en la Euroliga, Ponsarnau no cree que haya una presión extra ahora. «Toda la temporada hemos tenido mucha presión ya que apareció un objetivo por clamor general que era terminar entre los ocho primeros de la Euroliga. Y en muchos momentos no hemos tenido en cuenta el nivel real que tiene no sólo la Euroliga, sino esta Euroliga, que ha sido muy especial. Y que ganas un mes y eres sexto».