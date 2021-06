L’esport femení ha pegat un impuls en els darrers anys. L’aposta per les dones és total, però en el món de la pilota encara estava en una situació amateur. Una situació que canviarà amb la creació del Trofeu Mestres Teika femení. Això és possible gràcies al conveni de col•laboració que van signar l’empresa valenciana Teika i la Fundació per la Pilota Valenciana, entitat gestora del món professional de l’esport autòcton.

Tal com va anunciar la Fundació en un comunicat, l’objectiu d’esta unió és «donar suport a la pilota d’elit femenina i que es vagen assentant les bases per a configurar un calendari de competició semblant al de la pilota d’elit masculina». Un pas de gegant per a unes esportistes que reclamaven este tipus de campionats. Les millors jugadores participaran el Trofeu Mestres Teika femení i «durant el temps en què es dispute, tindran una cobertura laboral, així com una remuneració econòmica», va indicar el text de la Fundació.

A més a més, l’entitat gestora de la pilota va afegir que «s’organitzaran sessions de convivència i perfeccionament per a les jugadores de més nivell i s’intentarà recuperar a les xiques que van demostrar les seues aptituds per a jugar a pilota, però que van deixar de competir per no poder suportar despeses com les que impliquen, per exemple, els desplaçaments».

Una de les protagonistes d’este campionat serà Victòria, considerada la número u. «Estic molt contenta que la Federació i la Fundació s’hagen posat d’acord perquè les xiques comencem a tindre més oportunitats en un món més professional i que el patrocini arribe de la mà de Teika, referent en el patrocini de l’esport femení», va declarar la jugadora de València, la qual va estar present en la signatura del conveni realitzada al trinquet de Pelayo. Un acte que va estar presidit per Joan Alepuz, vicepresident de la Fundació, i Nicolàs Barber, director general de Teika.

I és que l’aposta de Teika no és d’ara, ja que en l’any 2017 van crear la campanya «Juguen elles, guanyem tots» que recolza multitud de disciplines. «Les dones ja comencen a ser protagonistes en la pilota i com a empresa valenciana que és Teika, ens fa una il.lusió tremenda estar en un esport tan valencià i en esta iniciativa de suport a l’esport femení ens faltava la pilota», va manifestar Puri Naya, Dircom de Teika.