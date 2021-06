Cuando llega el momento de terminar una etapa hay dos formas de hacerlo: dejando un buen recuerdo por tu compromiso más allá de los resultados o quedarse con lo que podría haber sido sin más. Ese es el caso de Gonçalo Guedes. Su paso por Mestalla parece abocado al fin. El portugués es el ejemplo perfecto de un futbolista que no ha alcanzado las expectativas que había sobre él, pese al rol, al salario y a la fuerte apuesta económica del Valencia CF en su día para que fuera una pieza diferencial.

El balance de Guedes es flojo. El contexto de cara al mercado empuja al club a deshacerse de algún futbolista este verano y eso pone al portugués entre las principales opciones del Valencia para el mercado. Con Guedes se cumplen dos premisas: tiene una buena cotización en el mercado. Además su rendimiento no concuerda con el gasto que supone mantenerlo, ni con su potencial como jugador.

Las palabras de Rogerio Guedes no ayudan a mejorar la percepción y la situación de su hijo en el Valencia CF. Primero porque en ningún caso se va regalar a Guedes, más cuando el principal motivo es sacar rédito económico. Pero otro argumento con mayor peso incluso es que la alta inversión que se hizo por él todavía no se ha amortizado totalmente.

Así pues una vez desplegadas las cartas sobre la mesa, el Valencia considera que tiene en Guedes un activo muy cotizado, sobre todo, en el mercado inglés. La Premier League marca el camino en gasto en traspasos y salarios, por ello se antoja como la plaza ideal para explorar una venta. Eso sí el club que vaya a por Guedes tendrá que rascarse el bolsillo.

Destellos. Es la mejor palabra para definir el paso de Guedes por el Valencia en estos cuatro años. Tras un inicio deslumbrante a su llegada con Marcelino en el banquillo una lesión se convirtió en la primera piedra en el camino. Esa temporada ya no rayó a ese nivel. De hecho Guedes solo lo ha hecho de forma esporádica. La irregularidad ha sido una constante en un jugador con categoría y sueldo de estrella.

A partir de ahí empieza el declive. Una lesión muscular a principios de la 18/19 lo dejó KO hasta febrero. Ese año Guedes tan solo tuvo fogonazos entre marzo y abril de 2019 contra el Girona, un doblete contra el Betis y en un par de partidos en la Europa League.

La 19/20 no fue a más. Otra vez se esperaba al mejor Guedes con los brazos abiertos. No apareció. Un esguince de tobillo lo envió a la enfermería otros dos meses. El Covid-19 interrumpió el curso una vez ya había vuelto de la lesión, sin embargo tras el confinamiento la historia se repitió. 11 partidos para 2 goles y 2 asistencias. Números pobres para no hablar en el campo.

Su último año solo se sustenta por los dos meses finales cuando su puesto en la Euro corría peligro, tanto que Fernando Santos lo dejó fuera de la penúltima lista. Ahí sí aparecieron destellos del mejor Guedes. Aun así no se justifica que no haya mostrado ese rendimiento con la regularidad que le exigía su papel en el Valencia. Solo cuando sintió la presión de quedarse en tierra con su país. Guedes en Valencia no ha sido imprescindible y tenía que serlo.

Afición desencantada

Las palabras del padre de Guedes tampoco han sido un empujón de popularidad entre el valencianismo. Todo lo contrario. La afición es consciente de que el rendimiento ni ha sido el esperado, ni sostenido. Es uno de los jugadores a los que más se le ha exigido, sobre todo, en los malos momentos cuando se espera que futbolistas con ese rol saquen al equipo del atolladero. Tampoco se entienden las palabras del padre tras el año de su hijo quizá para facilitar una salida. Es más han aumentado el desencanto que ha tenido el valencianismo con Guedes. Su etapa en Mestalla está destinada a poner un punto y final.