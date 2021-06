El nuevo entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró «muy feliz» de volver a dirigir al conjunto blanco y aseguró que «con esta plantilla» podrán «competir por todo» la próxima temporada, sin esperar grandes fichajes, además de asegurar que su fútbol será «ofensivo y espectacular», como «dice la historia» del club.

«Estoy muy feliz de volver aquí. Siento que es mi casa, estoy muy contento y voy a poner toda mi energía para que las cosas salgan lo mejor posible, como en el pasado. Tengo buenos recuerdos de los dos años que pasé aquí y ahora afronto con privilegio este nuevo desafío. Tuve cero dudas para volver. Sé lo que significa entrenar al Real Madrid y lo hago con mucho gusto», dijo.

«Lo voy a hacer como en el pasado, vivimos buenos tiempos juntos», recordó el entrenador italiano, que ahora tiene «menos incertidumbre y más confianza» en esta nueva etapa, y mostró su cariño a jugadores como Gareth Bale, Isco y Marcelo, a quienes ya conoce de su anterior etapa en Chamartín. «Ellos también me tendrán que demostrar su hambre para jugar en cada entrenamiento», añadió, incidiendo en el galés, del que no tiene dudas sobre su talento.

Preguntado por la plantilla, se mostró confiado en poder luchar por «todo» aunque no hubiesen grandes incorporaciones. «Con esta plantilla, sin Bale, Odegaard y Ceballos, que han estado cedidos, el Madrid ha llegado a semifinales de Champions y ha luchado por la liga. Entonces, podemos competir por todo. Seguro que sí», espetó el de Reggiolo.

En nombres propios, Ancelotti defendió a Eden Hazard, «un jugador top» que «ha tenido problemas y no ha exprimido su potencial, pero creo que lo hará» y se mostró imparcial respecto a la renovación de Sergio Ramos. «Está claro que es un jugador muy importante. Sé que está hablando con el club para renovar pero no conozco los detalles. Hasta ayer estaba en Liverpool», indicó.

Insistido por el tema de los posibles fichajes, Ancelotti dejó claro que no sólo se consigue más gol fichando a un delantero que marque muchos goles. «Por ejemplo, Benzema tiene que marcar 50 y no 30, y Vinicius también tiene que marcar más. No planteamos lo que no tenemos, nos planteamos lo que tenemos», avisó.

«Vamos a tener una mentalidad ofensiva. Afronto este reto con toda la responsabilidad posible, pero creo que entrenar al Real Madrid es una responsabilidad bonita porque entrenas y te quedas en el mejor club del mundo, el más prestigioso del mundo», sentenció el flamante técnico del club blanco, que fue despejando con elegancia las preguntas sobre posibles fichajes como Mbappé o Irving Lozano. «Los jugadores de calidad te dan más oportunidad de ganar títulos y triunfar. Pero lo más importante es tener un equipo con equilibrio, balance y capacidad de sacrificio», manifestó.

De igual manera, el transalpino no quiso pronunciarse sobre una posible vuelta de Cristiano Ronaldo. «Le tengo mucho cariño, pero no me parece correcto hablar por respeto a la Juventus, que es su actual equipo», reconoció.