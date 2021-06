Lidia Valentín, campeona olímpica de halterofilia en Londres 2012, declaró a EFE que "lo más importante para los Juegos es no presionarse porque te juegas todo el trabajo de años en hora y media de competición" y aseguró que, con tres medallas en tres citas olímpicas, ha hecho méritos para ser abanderada, algo que le hubiera gustado "pero que no se dio".

La deportista berciana Lidia Valentín (Ponferrada, León; 1985) acumula títulos y medallas en campeonatos internacionales, entre ellos un oro olímpico (Londres 2012), una plata (Pekín 2008) y un bronce (Río de Janeiro 2016) en sendos Juegos a los que espera sumar este año una nueva presea en Tokio. "Aspiro al podio olímpico. Sueño con eso, es por lo que entreno y lo que me mantiene esas ganas por seguir", declaró Lidia, que pese al paso de los años no pierde ni una pizca de ambición por seguir haciendo historia en el deporte.

"Tengo tres medallas pero cada Juegos son muy diferentes. No tienen nada que ver las rivales y tampoco soy la misma deportista que en 2008. Lo que has conseguido está ahí, es historia para mi país, pero no me centro tanto en conseguir una posición concreta. Obviamente quiero ganar pero esto es un camino. Me gusta lo que hago y toda la preparación se verá con el resultado", señaló.

"Lo más importante es disfrutar del proceso y de la competición y no presionarse para dar lo máximo. A día de hoy no siento presión pero en el momento que lleguen los Juegos y estemos allí sí. Defender a tu país es lo más grande pero esto es deporte y en el deporte uno más uno no son dos. Yo voy a disfrutar los Juegos y voy a dar el 200% en la competición. No hay mayor satisfacción que saber que lo has dado todo", manifestó.

Después del aplazamiento de 2020 debido a la pandemia de la covid-19, "que se celebren los Juegos es algo muy positivo para todo el deporte mundial". "Queda la recta final, lo más importante, y esos entrenamientos que van a dar mucha información para ver cómo se llega", opinó Lidia, una de las deportistas más veteranas del circuito. "La experiencia y la veteranía siempre van a jugar a favor pero también el hecho de debutar con ese hambre también juega a favor del deportista. A nivel de gestión emocional y de paciencia cuánto mayor es tu carrera mayor es tu capacidad de lidiar con ciertos problemas", añadió.

Uno de los aspectos que marcarán los Juegos de Tokio es la ausencia de público extranjero y turistas en las gradas de los recintos o en los circuitos de competición. "Serán diferentes a lo normal porque esta pandemia tampoco es normal. No puedes pensar que si no hay público no hay motivación. Hay lo que hay", subrayó.

"Los Juegos es el evento que llevas preparando mucho tiempo y sé que me lo juego todo en hora y media. Reduciéndolo más me lo juego en tres movimientos de arrancada y los dos tiempos son segundos. Cualquier historia puede jugarte una mala pasada y por eso es importante disfrutar de esa hora y media, del calentamiento, de la estrategia y de querer demostrar lo que vales", dijo Valentín, en un acto celebrado en el Comité Olímpico Español.

Para ultimar la preparación de los Juegos de Tokio, Lidia Valentín se irá tres semanas a una isla de Rusia antes de poder entrar en Japón por los protocolos de seguridad. "Lo importante es ultimar detalles. Todo va dirigido a esos gestos técnicos y a desarrollar tu capacidad técnica en la rapidez, fuerza y coordinación", declaró.

Uno de los sueños de Lidia Valentín para estos Juegos de Tokio era ser abanderada del equipo olímpico español pero el COE decidió designar al piragüista Saúl Craviotto y a la nadadora Mireia Belmonte. "Me hubiera encantado ser yo porque he hecho méritos con tres medallas en tres Juegos pero no se dio y estoy feliz por ellos. Mireia es una gran deportista, tiene cuatro medallas en dos Juegos y Saúl tiene cuatro medallas y es un deportista impecable. Ambos son muy válidos, por eso a este tema no le doy muchas vueltas", concluyó.