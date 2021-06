Salelles II arriba fort al mà a mà

Ahir, Salelles II va reaparéixer a Guadassuar en una competició oficial, el Campionat Individual CaixaBank de raspall, on va encetar la ronda dels huitens de final mesurant-se contra el campió de la categoria sub-23, Marc, que va caure per 25-5. Qualsevol dubte que poguera haver-hi sobre el seu estat de forma va quedar resolt. L’any passat, Salelles II va arribar fins a les semifinals en el mà a mà. Enguany, si la sort acompanya, veient que arriba pletòric i amb les seues qualitats tècniques, que no s’encanten els favorits.

Ahir va ser clarament superior a Marc, llevant del primer joc, on el punter d’Alcàntera de Xúquer va començar traient amb un colp perfectament estudiat i executat, picant la pilota en la paret perquè anara a morir baix l’escala. Bé per quinzes directes o en la rematada posterior fent-se avant per a disparar des de la parcel·la dels mitgers, Marc va sumar amb autoritat.

Va ser a continuació quan Salelles II va imposar el seu joc i ritme. Amb la treta, tancant a Marc darrere i fent-lo córrer d’un costat a l’altre per a restar i sovint entregar la pilota perquè la rematada havia estat ajustada als racons. I des del rest, incidint en el joc per baix perquè Marc continuara desgastant-se, encara que també va obsequiar el públic amb rebots molt aplaudits que van acabar en la llotgeta. En definitiva, va ser una demostració de poders d’un especialista del mà a mà contra un aspirant a ser-ho.

Salelles II ja espera en els quarts de final al vencedor del duel entre Ximo i Vercher, que tindrà lloc el diumenge de matí a Dénia. El dissabte també hi havia programada partida a Bellreguard, on anava a debutar el vigent campió, Tonet IV, però l’organització ha anunciat que la confrontació s’ha suspés perquè el seu rival, Badenes, pateix un micro trencament en l’abductor i per tant quedarà eliminat per incompareixença, encara que forçosa.

Pel que fa a la competició d’escala i corda, el divendres es jugaran a Vila-real i Sueca dues eliminatòries dels huitens de final i el dissabte dos més a Pelayo i Pedreguer, que tancaran esta ronda. De moment continuen en la competició Soro III, De la Vega, Marc i José Salvador.