Si algú haguera demanat emoció per a la Lliga CaixaBank elit de raspall femení, no podria haver encertat més. Quan la competició arriba a la 12ª jornada, és a dir que sumant esta quedaran tres per dirimir els integrants de les semifinals, la batalla està més oberta que mai. Amb empat al lideratge entre Bicorp i Beniparrell, precisament els dos equips es veuran les cares el diumenge a les 18:00 a la canxa de l’equip de l’Horta sud. A més, les altres dos places de semifinals estan molt cares. Beniarbeig-El Verger, Borbotó A i Alqueria d’Asnar tenen opcions.

A Beniparrell, el diumenge de vesprada, Ana i Noelia tindran l’oportunitat de donar-li la volta a la classificació si guanyen a Victoria i Mar, que han estat líders en solitari fins a la passada jornada, quan van caure a Borbotó. Així, esta partida pot marcar la recta final de la fase regular.

Però les semifinals estaran molt cares també per a altres tres equips que lluiten per les altres dos places restants. De fet, ni Bicorp ni Beniparrell es poden permetre el luxe de perdre perquè si ho fan miraran al tren que arriba per darrere. Beniarbeig-El Verger és tercer a la taula amb cinc punts ments que els líders, el que vol dir que si les alacantines vencen amb Aida, Fanni i Maria en la seua visita a l’Alqueria d’Asnar (dissabte, 18:00h), la batalla serà molt més acarnissada.