El Trofeu El Corte Inglés de galotxa en trinquet arriba a la batalla pel títol. Després d’una última jornada de molta emoció, finalment les semifinals van quedar clares. En Primera categoria les dos semifinals es disputaran el diumenge.

El trinquet d’Onda serà el primer en viure la lluita per aspirar a jugar la final. Onda A rebrà a Odóntica Riba-roja a partir de les 10:30h. El segon classificat del grup B contra el primer del grup A. Una batalla que deixarà moltes emocions.

Tantes emocions com les que s’esperen a Massamagrell, al trinquet del tio Pena, a partir de les 18:30h del diumenge. Massamagrell rebrà a Algímia d’Alfara, que va ser el líder del grup B.

En Segona, Caixa Popular Pobla C s’enfrontarà a CPV Amics de la Ribera A, mentre que en l’altra semifinal es veuran les cares Caixa Popular Pobla B contra Alberto Facundo Riba-roja B.

En Tercera, Caixa Popular Manises B lluitarà amb Egyptrailer Riba-roja C per estar en la final. L’altra semifinal enfrontarà a Caixa Popular Manises C contra CPV Llíria A. Igualment, en Quarta A se sap que el CPV Castelló A jugarà contra Torrent F o Massamagrell B, en una semifinal encara per concretar. L’altra semifinal tindrà cara a cara a Odóntica Riba-roja D contra Torrent F o Massamagrell B.