El polémico anuncio de Anil Murthy de subir los precios de los abonos la próxima temporada si la pandemia del Covid-19 permite la apertura de Mestalla todavía retumba en las paredes de las peñas y las casas de miles de aficionados del Valencia CF perplejos por la declaración de intenciones del presidente pero, por encima de todo, molestos porque una vez más se sienten maltratados por el tono provocador y altivo de Meriton. Duele el fondo de sus palabras, pero sobre todo las formas. Este periódico se ha puesto en contacto con el presidente de l’Agrupació de penyes del Valencia Fede Sagreras y una representación de las peñas para pulsar la opinión del valencianismo.

«Me parece muy fuertes esas declaraciones porque entre otras cosas todavía no sabemos ni siquiera si van a haber abonos la próxima temporada. Lo que tenemos entendido es que hasta que se permita el 100% del aforo va a seguir el sistema de opciones como el del partido contra el Eibar. Creo que no era el momento. Hay cosas más importantes de las que hablar. Qué equipo hacemos, qué van a vender, qué se va a fichar. El presidente elige mal los tiempos. Siempre que habla sube el pan, ahora lo que sube es el abono. No había necesidad de este recadito. Ni ha estado acertado ni era el momento», explica al periódico Fede Sagreras.

Al presidente de las peñas, más que una posible subida, le duele el tono de Anil. «El club ha tenido menos ingresos y parece que los quieran tener a costa de la afición. Habría que ver si lo suben 5 euros o 150 euros, pero al final con todo esto vuelve a demostrar que la afición le importa bien poco. Les falta humildad. Hablan con demasiada soberbia, no reconocen sus errores, yo ya no sé si lo hace adrede». Fede no entiende nada. El valencianismo tampoco.

Muchos aficionados decidieron no acudir a Mestalla el día de puertas abiertas contra el Eibar. El club disponía de 5.000 entradas y solo vendió 2.689. Fue un aviso de lo que puede pasar esta temporada. «Si hay gente que ya se quiere dar de baja, imagínate si suben el abono. Creo que es tirar piedras contra tu propio tejado. Por suerte, la afición del Valencia siempre ha respondido en los peores momentos. Mira lo que pasó en la temporada en segunda división. La gente se volcó. A lo mejor hay gente cabreada que no renueva su pase, pero otros estoy seguro que sí. Algunos irán al campo seguro aunque solo sea levantar la voz y protestar. El presidente ha estado muy tranquilo esta temporada, pero te digo una cosa: si quieren vaciar Mestalla no lo van a conseguir», señalaba.

Ell sentir de los peñistas es unánime. Ni comparten la subida del abono ni la forma de anunciarlo. «Lo de subir los abonos es provocar, desanimar a la gente y que la gente no vaya a Mestalla a pitarles», decía Juan Carlos de la Peña 18 de Marzo de Madrid. Igual de desilusionado estaba Guillermo Poyatos de la Peña de Alicante. «Veremos la gente que se saca el pase, lo que está provocando es que haya una desbandada general». Para José Ramón Juesas de Viver es una más. «Es una más. Parece que lo hagan adrede y quieran hacer negocio con la gente. La última vez vendieron 2.000 entradas de las 5.000 que tenían disponibles». José Peirats de Betxí tiene claro que la única finalidad de Anil es que la afición vaya cada vez menos a Mestalla. «Es un disparate detrás de otro. No sé qué pretende. Nos mandó a callar y ahora quiere que no vayamos al campo». Es normal que haya gente que ahora mismo se está pensando si los renueva. Como Pepe Moreno de les Alfàbegues de Bétera «Es una chulería. Tengo tres pases 25 años y creo que no me los voy a renovar ni al mismo precio». Otros como Fernando Pérez de Patà i Avant seguirán yendo a Mestalla por encima de lo que haga o diga Meriton. «Es prepotencia. No saben de sentimiento, se creen que pueden hacer lo que quieran con el club y lo están destrozando. Voy al campo desde el 68 y seguiré».

Lo que más ha dolido son las formas con las que Murthy se refirió a la afición. Para Vicente Balaguer de la Peña de Campanar suena a «burla»: «Me parece una burla y una falta de respeto al socio. Están jugando con el sentimiento del socio». En la misma línea se expresa Manuel López de Ayora. Lo tiene claro: es una «vergüenza» y un «negocio» para Meriton. «Es una vergüenza. Ya nos hizo pagar contra el Eibar y ahora esto. No lo entienden. Para ellos esto es un negocio». A Juan Carlos de Les Cagarneres de Torrent ya no les sorprende nada. «Ya no nos sorprende. No tiene respeto por la gente. Lo que quieren es que no vaya la gente al estadio». M. Ángeles de la peña Balaguer lo resume a la perfección: «Una vez más, Anil hace unas declaraciones lamentables atacando a la afición. Por desgracia siempre hace declaraciones tensando la situación».