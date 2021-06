Pasan los días, pero no la indignación. La afición del Valencia CF sigue dolida por el anuncio del presidente Anil Murthy de subir el precio del abono la próxima temporada 21/22. «Meriton ha conseguido lo que no había pasado en toda la historia del Valencia, que no hayan bandos y que la afición esté unida», decía Josep Herrero de la Peña de Agullent. Algunos peñistas se sienten tan desilusionados que se están planteando si renovar o no. Otros, más que nunca tienen claro, que «hay que llenar el estadio y presionar». Es el caso de Josep. «Es indignante. Parece que lo hacen a propósito. Hay que hacer presión y seguir protestando. Lo increíble es que todo esto ha pasado siete días después de que el Valencia presentó a Bordalás».

Lino Guzmán de Collonuts lo denunciaba así: «No puede ser que Bordalás pida unión y Anil provoque. Es una burla constante, se ha perdido el respeto a la afición. Yo voy a seguir yendo al campo, no nos van a tirar de Mestalla y los que vayamos vamos a pedir su dimisión y la de Peter Lim desde el minuto uno».

Muchos son los peñistas que animan a la afición a seguir acudiendo a Mestalla aunque sea a ejercer su derecho de libertad de expresión contra la propiedad. Como por ejemplo Pedro Ballester de la paña de Pedreguer. «Yo lo que voy a hacer es renovarme el pase para protestar. Nos engañan, solo quieren hacer negocio y hay que seguir diciendo que ya está bien, que se vayan».