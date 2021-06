Puchol II i Genovés II es classifiquen per als quarts de final

Puchol II i Genovés II continuen endavant en el Campionat Individual CaixaBank d’escala i corda i ambdós van fer, una vegada més, una demostració de tècnica i qualitat davant dos rivals incòmodes i sobretot poderosos, cas de Guillermo i Jesus Saiz, que van caure amb molta honra.

El defensor del títol va aconseguir la passada per a quarts de final al trinquet de Sueca i pel tanteig de 60-35. La partida va ser d’inici molt clara per a Puchol II, que va posar el marcador en 35-15 amb una feta de dau impecable i els rebots encarats a les galeries. Enfront, Guillermo volia jugar d’aire, però no connectava amb claredat.

Però el mitger del Puig va fer un pas arrere, es va situar on juguen els escaleters, i amb la violència de la seua pegada no solament va reduir la distància sinó que va atordir a Puchol II, que no era capaç de desenvolupar el seu joc. Açò fins al parcial de 45-35, quan el de Vinalesa va tornar a fer de número u i va tancar la partida amb certa autoritat.

La victòria de Genovés II davant Jesús Saiz va tindre lloc a Vila-real, en este cas per 60-45. El fill del mite sempre va anar per davant perquè va buscar coses i les va trobar: amagatalls, peus, caretes i principalment la dreta del jove d’Algímia, que es mantenia viu i a una diferència amenaçant gràcies al canó que té per braç esquerre.