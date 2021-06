Xavi Hernández, excapitán del Barcelona y actual entrenador del Al Sadd catarí, admitió que ha tenido ofertas del club azulgrana durante los últimos años pero que "no era el momento".

"Lo que venga ya vendrá, se valorará y decidiremos. Nos han llegado cosas años atrás, pero no era el momento. Vino el Barça y no era el momento. No hay prisa", dijo el técnico egarense en una entrevista a 'La Vanguardia'.

E insistió: "Por suerte o por desgracia le he dicho dos veces no al Barcelona, por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales… Y decir que no es muy difícil porque soy culer, pero no era el momento".

Además, se refirió al episodio que vivió cuando aterrizó en Barcelona hace unas semanas en un momento en el que se dudaba de la continuidad de Koeman. "Aterrizo en Barcelona, me esperan en el aeropuerto y la gente en cuanto llego me envía mensajes."

"¿Pero no te han dicho nada? Pues no, primero porque hay un entrenador que es Koeman, al que hay que respetar, y después porque yo no tengo ninguna prisa", consideró Xavi Hernández.

Así, confirmó que su futuro de momento está en Catar después de renovar por dos años con el Al Sadd.

"Estamos muy a gusto y abiertos a otras ofertas de clubs pero con calma. Mi prioridad ahora es la familia y no siento la necesidad de irme. Estoy bien como estoy", aclaró el entrenador.