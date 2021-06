El XXXVI Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat d’escala i corda va deixar els huitens de final darrere, ahir als trinquets de Pelayo i Pedreguer. José Salvador i Giner són els últims en certificar la seua presència als quarts de final després de véncer a Pablo de Sella i Kruithof, respectivament. Així, els dos pilotaris se sumen a Puchol II, Genovés II, Soro III, Pere Roc II, De la Vega i Marc en la lluita per alçar el desitjat fris grec.

Giner continuarà el seu somni el 13 de juny contra Puchol II al trinquet de Pedreguer. Això és gràcies a la seua victòria ahir contra Kruithof. Pedreguer també va ser l’escenari del triomf del de Murla per 60-30 en una partida que va viure dues fases. Des de l’inici fins als iguals a 30, l’equilibri entre els dos jugadors era màxim. Giner no acabava de trobar el seu joc habitual i li donava vida a un Kruithof que és un pilotari d’alt nivell. No obstant, el d’Orba és un mitger i davant un rest, per norma general, està en desavantatge en el mà a mà. En el moment que Giner va despertar, Kruithof no va poder parar-lo. Així, Giner va anar sumant cada tanteig, encara que l’orber va deixar quinzes de qualitat.

Per la seua banda, Jose Salvador va col·locar el 60-45 al lluminós de Pelayo per a superar a Pablo de Sella. Tot anava de cara per al de Quart de les Valls quan amb 25-20 va trencar-li el dau al seu rival. La superioritat de Jose Salvador es veia reflectida al marcador, però amb el seu joc. Massa errades que mantenien a Pablo de Sella en la lluita. L’alacantí feia mal en enviar la pilota al pouet. Eixa dinàmica va seguir fins que amb 40-30, el de Sella va tornar-li a Jose Salvador el tanteig des del rest. Pablo va igualar a 40 des del dau i a partir d’ací, ambdós jugadors es repartiren els jocs fins al 50-45. Jose Salvador va encarar la galeria des del rest i amb un val i net, el del Camp de Morvedre va deixar clar que volia una classificació que va certificar al dau. Jose Salvador jugarà als quarts de final contra Genovés II, el 13 de juny al trinquet El Rovellet de Dénia.

Per altra banda, el XXXV Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat de raspall continuarà hui a la instal·lació deniera. En esta ocasió seran Ximo i Vercher els que afronten una eliminatòria dels huitens de final corresponent al Grup Imparell (11.30 hores, À Punt). El guanyador d’este duel es mesurarà als quarts de final amb Salelles II.