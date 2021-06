L’any 2021 està sent insuperable per a Vercher. EL rendiment esportiu del de Piles estava fora de tot dubte, però els resultats no acompanyaven. Vercher va estrenar el seu palmarés de títols importants amb la darrera Lliga CaixaBank, i ahir, el saforenc va superar per primera vegada la barrera dels huitens de final del Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat de raspall.

Era la quarta vegada que el rest de 22 anys es presentava al desafiament de jugar el mà a mà. Seve, Ian i Tonet IV van ser els seus botxins en les edicions anteriors i Ximo es presentava amb la categoria de cap de sèrie en arribar als quarts de final el 2020. El 25 per 5 amb el que va finalitzar el lluminós del trinquet El Rovellet de Dénia, va certificar la classificació de Vercher per a la següent ronda- Això significa que el pròxim any serà ell el cap de sèrie i vestirà de roig en la primera eliminatòria.