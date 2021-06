CaixaBank presentó ayer en Valencia su nueva exposición itinerante #InconformistasDelDeporte, cuyo objetivo se focaliza en acercar el deporte paralímpico y sus logros a toda la sociedad. La exposición, que viajará también a Madrid, Sevilla y Tokio, podrá visitarse hasta el 17 de junio en la oficina All in One València de CaixaBank, situada en la calle de Las Barcas número 2.

Los asistentes podrán descubrir de manera gratuita todas las interioridades del deporte paralímpico español.