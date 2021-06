Gayà y Soler siguen en esa convocatoria con la selección española aunque con distintos roles. De momento, el centrocampista se mantiene entrenando al margen y con una sonrisa de oreja a oreja, como demostraron en la jornada de ayer las imágenes de la selección en redes sociales. Por su parte, el lateral de Pedreguer, que no se perdió nada del choque de la Sub-21, que contaba como internacionalidad absoluta, ya está con la mente puesta en el encuentro ante Suecia. Para Luis Enrique, ese perfil izquierdo es una de las grandes dudas. El valencianista ha demostrado ser una de las piezas fundamentales del combinado español mientras que tras la lesión de Busquets, Jordi Alba pasa a ser uno de los capitanes.

Precisamente, en medio del aislamiento general en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la Federación Española organizó una serie de entrevistas telemáticas de Jordi Alba con radios de ámbito nacional en las que el lateral expuso sus sensaciones con la Eurocopa muy cercana.

El lateral, quien se ha convertido en el jugador con más experiencia en la selección y capitán provisional, con 72 internacionalidades a sus espaldas tras el KO de Busquets, se mostró tranquilo y convencido de que el grupo va a hacer un buen papel. Alba afirmó que ser el capitán de España «es un orgullo, aunque sea por circunstancias. Intento ayudar a los jóvenes como en su día hicieron los más veteranos conmigo». En cualquier caso, el catalán destacó que «la situación de Busquets es una desgracia y es desagradable. Ojalá que esté con nosotros pronto. Estamos tranquilos y cumpliendo todas las normas. Tenemos que seguir y adaptarnos a esta situación. Y esperar a que no haya más». Jordi Alba defendió que «los doctores están haciendo un gran trabajo para que nadie más sea positivo. Al final son amigos tuyos que sufren la enfermedad y no se salva nadie. Aún cuidándote te puede pasar. Espero que no pase más en la selección. Estamos en una situación jodida en la sociedad y esperamos encarar la Eurocopa sin hablar de todo esto», comentó el lateral.

Ahora, a escasos días de que comience la Eurocopa, tanto el lateral del Barcelona como Gayà se reparten una posición en la que precisamente el combinado nacional va sobrado de garantías.