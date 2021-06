Queden només dos jornades de la fase regular de la Lliga CaixaBank de raspall elit femení. El passat diumenge es va viure el canvi de líder i ara mana Ajuntament de Beniparrell en la classificació. La batalla per les semifinals continua oberta.

La partida més interessant del cap de setmana enfrontarà a Beniarbeig-El Verger, tercer classificat, contra Beniparrell, l’equip líder. El duel serà dissabte a les 18:00h a El Verger. Les primeres classificades, Ana i Noelia, amb 32 punts, visiten a Aida i Fanni, que en tenen 27. Per altra part, Bicorp, que continua amb la baixa de Victoria, rebrà a l’Alqueria d’Asnar, dissabte a les 18:00h. Serà un duel en què Bicorp tornarà a jugar amb Mar i Susana, mentre que l’Alqueria formarà amb Myriam i Andrea.

Pel que fa a Borbotó A, que també lluita per un bon encreuament de semifinals, jugarà a casa amb Irene, Anabel i Amparo contra Tavernes Blanques Carraixet, que jugarà amb Luisa, Paula i Joana. Serà també el dissabte, a les 17:00h. Igualment, la jornada de dissabte es completarà amb el duel entre Meliana i Borbotó B, a les 19:00h, en un enfrontament que posarà cara a cara a Eva, Aina i Carmen per part de Meliana, contra Mireia i Adriana, per part de Borbotó B.