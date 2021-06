El passat dimecres es va viure el primer acte de les finals amb la presentació oficial de les mateixes al Centre Cultural d’Almussafes. Els equips finalistes de primera (Pobla de Vallbona i Ninobe Quart A), segona (Almussafes A i Bvalve El Puig C) i tercera (Almussafes B i Bvalve El Puig G) varen ser rebuts en l’acte pel regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch, el vicepresident de frontó de la Federació de Pilota Valenciana, Rafa Vidal, i per David Alemany, representant del CPV Almussafes.

El regidor Pau Bosch va destacar la satisfacció que suposa per a la localitat de la Ribera ser seu un any més d’aquestes finals, on jugaran dos de les formacions del club local. Per la seua part, el vicepresident federatiu Rafa Vidal, va voler donar les gràcies a l’Ajuntament d’Almussafes, ja que sempre obren les portes del frontó quan es necessari. Les partides finals del torneig tindran lloc el pròxim diumenge 13 de juny a partir de les 9:00 hores. El programa de la intensa sessió matinal començarà amb l’enfrontament pel títol de tercera categoria, entre l’Almussafes B i el Bvalve El Puig G. A continuació aplegarà, al voltant de les 10:15 hores, la final de la divisió de plata, que es podrà seguir en directe per les xarxes socials mitjançant ADN Valencià, i en la qual els protagonistes seran l’Almussafes A i el Bvalve El Puig C. Per últim, com a colofó a aquest diumenge de pilota, es tancarà la matinal amb la celebració de la final de primera categoria, entre la parella del CPV Pobla de Vallbona, formada per Pasqual de la Pobla i Adrian de Museros, i l’equip de Ninobe Quart de Poblet A, que presentarà a Adrian de Quart i a Roberto de Beniparrell. La gran final absoluta també comptarà amb la presència de les càmeres d’ADN Valencià en directe.

Les semifinals d’Entre Setmana

Una vegada completades les lligues regulars de la competició entre setmana del Diputació Autonòmic de Frontó Parelles, ara s’inicien les semifinals. En el cas de la seua màxima categoria, l’Ajuntament de Beniparrell rebrà en la primera eliminatòria a l’Autos Meliana A, primer classificat i vigent campió del torneig. El tercer i segon, Pelayo A i Elèctrica Vinalesa A, es jugaran la plaça restant en la final.

La divisió de plata tindrà a l’Almussafes A i Muro com a protagonistes de la primera semifinal, mentre que Castelló B i Caixa Popular Pobla A ho seran de la segona eliminatòria. Per últim, en tercera categoria l’Elèctrica Vinalesa B jugarà en casa davant l’Almassora, sent la semifinal restant entre el Tavernes Blanques Carraixet A i el Fusion Ribera Alzira A.