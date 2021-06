Seve continua endavant en el XXXV Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat de raspall. El pilotari de Castelló va véncer ahir a Vicent al trinquet de Castelló de Rugat en un duel corresponent als huitens de final del Grup Parell. Seve va situar el 25 a 5 al lluminós després d’una partida on va dominar amb autoritat al seu contrincant als dos costats de la canxa.

El primer joc va caure del bàndol de Vicent, encara que Seve va adjudicar-se els primers dos quinzes. A partir d’ací, el castellonenc va ser l’amo del joc. Seve va saber parar la potent treta de Vicent, per a encarar amb comoditat la galeria i llotgeta. Això no obstant, des d’este costat, el pilotari de la Ribera Alta s’ho va treballar de valent perquè Vicent no es va rendir fins a l’últim joc al dau, fins lúltim moment, on es va veure sobrepassat.

Domini al dau

Al dau, Seve va saber menjar-li el terreny al seu rival en avançar a cada colpeig. Així mateix, el mitger va aprofitar les errades de càlcul de Vicent en la treta. Cal recordar que Seve va estar de baixa un mes per una lesió muscular, mentre que Vicent venia en ratxa després de conquerir el Trofeu Mancomunitats.

En quarts de final, Seve jugarà contra el guanyador de l’eliminatòria entre Moltó i Roberto. Este duel tindrà lloc demà a la Llosa de Ranes. Abans, serà el torn de Ian i Lorja. El vencedor d’esta partida que es juga hui a Piles (18.30 hores) es mesurarà als quarts de final contra Marrahí.