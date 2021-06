El Campionat Individual CaixaBank és la competició més emblemàtica i partides com la d’ahir la fan encara més especial. Els huitens de final van arribar al trinquet de Piles amb el duel entre Ian i Lorja, amb el rest de Senyera com a clar favorit. I va guanyar, però el punter d’Alzira va estar prop de fer saltar la banca com demostra el resultat de 25-20.

En els tres primers jocs hi hagué domini absolut de Ian, que es va dedicar a pegar perquè Lorja no poguera eixir del fons del trinquet i va esperar fins que el rival errara o deixara alguna pilota clara per a acabar-la.

Però, a partir del quart parcial, Ian va entrar en un sot físic. La seua pilota ja no era tan contundent com adés, Lorja es va adonar i va fer un pas endavant per a castigar l’esquerra del contrari, avançar metres i acabar el quinze amb una molt bona definició des dels números dels punters.

Amb tres jocs per a cada pilotari, el duel es va convertir en èpic. Cada quinze era un patiment als dos costats i l’equilibri es va mantenir fins al màxim extrem amb iguals a 20 i a dos amb victòria final per a Ian des del dau. Moltó i Roberto jugaran hui a la Llosa de Ranes mentre que en el torneig per dalto corda, Puchol II i Giner s’enfrontaran a Pedreguer.