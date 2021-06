El Levante FS dio ayer un paso hacia la final por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala al imponerse por 6-3 a un combativo Viña Albali Valdepeñas, en un partido que los valencianos resolvieron en la segunda parte tras una igualada primera mitad.

El Levante abrió el marcador en la primera ocasión que tuvo.

La igualdad se mantuvo en el arranque de la segunda parte con los dos equipos esperando alguna imprecisión del rival. Pero fruto de esa presión el Levante logró romper la igualada con dos goles en pocos segundos. Marc Tolrà sorprendió en el minuto 28 desde lejos con un golazo ante el que no pudo hacer nada Edu, que muy poco después tuvo que volver a sacar el balón de su portería tras otro tanto local, obra de Pedro Toro. La respuesta del Valdepeñas no tardó en llegar y Chino, de falta directa, acortó distancias. El partido se convirtió en una sucesión de llegadas.

Sin embargo, un gol de penalti de Pedro Toro volvió a dar un margen de dos tantos al equipo de Diego Ríos. El gol propició que el equipo manchego arriesgase más en busca de acortar distancias, pero el Levante, bien ubicado, transmitía mayor sensación de solvencia y de nuevo Pedro Toro de penalti aumentó la ventaja con el sexto gol local que dejaba el partido casi cerrado.