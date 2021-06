No calia confirmar a Puchol II com a ferm candidat al títol del mà a mà perquè el vigent campió continua estant un escaló per damunt de quasi tots des de fa temps, però el de Vinalesa tenia ahir una important pedra de toc al trinquet de Pedreguer en l’eliminatòria dels quarts de final. Ni més ni menys que Giner, un altre que està de moda, que a més jugava en el seu territori, però que no va poder fer front al favorit, que es va imposar per 60-40.

La partida va començar amb Giner cohibit o nerviós. Amb els dos contedents centrats i ratllant a bon nivell, l’equilibri es va imposar en el duel amb una succesió de jocs aconseguits al dau que van mantenir la distància de dos parcials fins al 45-35. Això sí, la diferència era evident: Puchol II manava quan li tocava respondre a la ferida mentre que Giner havia de bregar molt per a traure el mateix benefici.