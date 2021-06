Ja estan tancades les semifinals del XXXVI Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat d’escala i corda. Jose Salvador i De la Vega completaren el quadre que lluitarà pel fris grec. Ambdós pilotaris de la collita del 98 repeteixen eliminatòria en l’edició passada on es van jugar l’accés a la final. De la Vega va ser el triomfador d’una partida que va concloure iguals a 55 i on només es van tancar els jocs al dau. Enguany, l’almussafenc i el de les Valls van per camins diferents, però si el futur era seu, queda clar que el present també. Jose Salvador disputarà les semifinals per tercera vegada consecutiva i ho farà contra el vigent campió, Puchol II, el pròxim divendres al trinquet de Vila-real. Per la seua part, De la Vega es batrà amb Pere Roc II, el pròxim dissabte al trinquet de Pelayo.

Jose Salvador i De la Vega van haver de véncer als últims grans exponents de la pilota nascuda als vuitanta, Genovés II i Soro III. Tal vegada per això, el de Massamagrell va rebre una sentida ovació del públic a la conclusió de la partida en el trinquet Tio Pena amb un resultat de 60-40. Per la seua part, Jose Salvador va guanyar a Genovés II per 60-55 al trinquet El Rovellet de Dénia.

Cinc jocs consecutius

El de Quart de les Valls veure com Genovés II es va apropar en el lluminós fins a igual a 55 després que es ficara amb un avantatge de 55-35. Cinc jocs consecutius de Genovés II en el moment en què Jose Salvador va baixar el ritme. Fins aleshores, el pilotari de 22 anys no havia deixat errades, però va saber sobreposar-se amb l’últim joc al dau. Per l’altre costat, De la Vega va traure l’avantatge a l’inici, tot i que Soro II va retallar-li. La victòria es va aclarir quan el d’Almussafes va encarar a la galeria i les llotges amb una facilitat excelsa.