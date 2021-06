La decisión sobre el entrenador del Valencia Basket para la próxima temporada es la primera que debe tomar el club taronja tras la conclusión de la temporada, pero al margen de la valoración del trabajo de Ponsarnau y de la posible llegada de Joan Peñarroya o Ibon Navarro en caso de que no siga el de Tárrega, el club sigue trabajando el mercado, tanto en lo referente a fichajes como a salidas, con siete jugadores que acaban contrato.

Dos de los que no continuarán en el proyecto son Nikola Kalinic y Derrick Williams, tal y como informó ayer À Punt Esports. El primero quiere jugar Euroliga el próximo año y el segundo no ha dado el rendimiento que esperaba el club de él, tras llegar con experiencia en la Euroliga y con el aval de haber sido el número 2 del Draft de la NBA en 2011. Ello sumado a su alta ficha han hecho que el club no se haya planteado ofrecerle la renovación de cara a un año con ajuste presupuestario al cambiar la Euroliga por la Eurocup.

Por otra parte, aunque el Valencia Basket tiene atado al base del Joventut Nenad Dimitrijevic desde hace tiempo, también se está trabajando en la posible incorporación de otro jugador de la Penya. Se trata del escolta Xabier López-Arostegui, al que le resta un año de contrato con el equipo badalonés. El jugador vasco, eso sí, tiene una cláusula de rescisión que baja este mes de julio. En este sentido, no parece que vaya a ser un obstáculo para el jugador abonarla siempre y cuando alcance un buen acuerdo con los taronja o cualquier otro club. Y ahí es dónde surge el verdadero problema.

Y es que hay otro club muy interesado en el de Guecho. Se trata del TD Systems Baskonia, equipo que además de permitirle estar más cerca de su familia, tiene plaza fija en la Euroliga. Dos bazas importantes que el Valencia Basket deberá salvar para intentar convencer al jugador para que acabe jugando en La Fonteta.

Xabi López-Arostegui, de 2,00 metros y 24 años, fue este curso el ganador del Premio Endesa 2021.

En el Valencia Basket también hay mucho interés en el ala-pívot cubano del Hereda San Pablo Burgos Jasiel Rivero, uno de los jugadores más apetecibles del mercado. También para el Valencia Basket. Su progresión en Burgos en las últimas temporadas de la mano de Joan Peñarroya es un hecho, hasta el punto de promediar en la presente temporada 12,2 puntos, 5,6 rebotes y 14,1 de valoración en más de 23 minutos sobre la pista. Real Madrid, Joventut o Unicaja también le siguen de cerca, tal y como informó el periodista Henry Morales.

Futuros por resolver

El Valencia Basket debe decidir en las próximas semanas si prolonga los contratos del interior eslovaco Tomas Pavelka y del base islandés Hikmar Henningsson, dos de los jóvenes que incorporó a su cantera para acabar su formación con la opción de que pudieran reforzar al primer equipo según su evolución.

En ambos casos, el club tiene la opción de prolongar unilateralmente la vinculación de ambos por dos temporadas. La decisión del club valenciano se tomará en un contexto diferente al de otros veranos, puesto que el filial ha ascendido de la EBA a la LEB Plata (tercera división) y el primer equipo verá reducido su tamaño con la idea de que los jóvenes pueden tener espacio para poder empezar a entrar en dinámica del primer equipo.

Pavelka, que se ha apuntado al draft de la NBA de este verano, cumplirá 21 años en septiembre, mide 217 centímetros y ha jugado por segunda campaña cedido en el TAU Castelló de LEB Oro.

En los 26 partidos en los que ha participado esta campaña ha promediado 7 puntos y 4 rebotes en 14 minutos en la pista.

Henningson juega de exterior y ha sido una de las piezas clave del ascenso del filial. En los 26 choques en los que también ha jugado, ha promediado 28 minutos en la pista, con una media de 18 puntos, cinco rebotes y una asistencia.