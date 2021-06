El presidente de la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF, Vicente Vallés, se reunió este lunes por la maána con Anil Murthy en las oficinas del club para abordar algunos temas como el precio de los abonos para la temporada 2021/22, la ATE y la finalización de las obras del nuevo estadio.

El Valencia dio una versión muy distinta a la que anunció Anil hace una semana en una conferencia online provocando el cabreo de los abonados. La explicación del club a Vallés es que se malinterpretaron sus palabras. «El club nos ha comunicado que no va a subir el precio de los abonos. Todo lo contrario, la idea del Valencia es que se bajen como mínimo un diez por ciento. La gente no tiene que estar preocupada por esto. El presidente me ha dicho que se sacó de contexto y que todo fue fruto de una mala traducción», explicaba Vallés. El club no tomará una decisión sobre los abonos hasta que las autoridades no establezcan el aforo de los estadios en el arranque de LaLiga. El club se comprometio con la APAVCF a que los socios con movilidad reducida puedan acudir al estadio en su habitual ubicación. Algo que no sucedió en el partido contra el Eibar. La idea, según explica Vallés, es que los accionistas y los abonados tengan preferencia para conseguir entradas.

La ATE y el estadio también fue otro de los temas de la reunión. «La ATE caduca en 2025. Nos han dado la confianza de que el campo estará hecho. El club nos ha dicho que van a hacer Mestalla. Con ATE o sin ATE el campo se acabará. Ellos quieren terminar el estadio. Las obras del pabellón de Benicalap comenzarán en enero de 2022. Se van a invertir 6,7 millones de euros». Por último, Vallés explicó su posicionamiento para salirse de la plataforma ‘De Torino a Mestalla’. «Nosostros no queremos llevar al Valencia al juzgado como otros pretenden. No acabamos de entender cómo puede haber colectivos en contra de que se dé la ATE. Están yendo en contra del patrimonio del Valencia. Están yendo contra el Valencia. Quiero hacer desde aquí un llamamiento para que las instituciones encuentren soluciones para este tema», finalizaba Vallés.