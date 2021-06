El Valencia Basket podría contar con dos jugadoras más en la lista definitiva para el Eurobasket Femenino que arranca el jueves en La Fonteta. Se trata de Leticia Romero y su único fichaje para la próxima temporada, Ángela Salvadores, que trabajan en el grupo ‘burbuja’ que la Federación Española constituyó hace unos días por si aparecían casos de positivos de COVID-19 en la Selección.

De hecho, el grupo se encuentra trabajando ya en Valencia para que sus integrantes estén a disposición inmediata del seleccionador nacional Lucas Mondelo. En la lista actual, recordemos, ya figuran otras cuatro jugadoras ‘taronja’ que son Queralt Casas, Raquel Carrera, Cristina Ouviña y Laura Gil.

«Espero no ser necesaria, porque eso sería una buena noticia de cara al Eurobasket», señaló Salvadores en declaraciones a Efe. «Me pidieron si podía estar en esta burbuja y no tuve ninguna duda de mostrar la máxima disposición para lo que necesite la Federación Española», continuó la asturiana . España debe decidir antes de mañana si inscribe o no a Tamara Abalde y a Alba Torrens en la lista definitiva de doce jugadoras para el torneo después de que ambas dieran positivo por Covid-19 el pasado viernes. En caso de ser incluidas, eso sí, ninguna podría actuar en los tres encuentros de la primera fase ante Bielorrusia, Suecia y Eslovaquia.