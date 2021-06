Salelles II repetirà per segona temporada consecutiva presència en les semifinals del Campionat Individual CaixaBank de raspall. I que no s’encante el seu pròxim rival, Tonet IV o Iván, perquè el jove pilotari ha arribat a la present edició del torneig com una poma. El d’Oliva va certificar la classificació a sa casa en la partida que ahir va obrir els quarts de final i en la qual no va permetre que una de les millors figures del moment, Vercher, anotara cap joc (25-0).

El parcial inicial va transcórrer segons s’esperava que seria l’eliminatòria, encara que elevat a la màxima expressió perquè va resultar llarguíssim alhora que espectacular per al públic, amb huit vegades val per a Salelles i quatre per a Vercher, que va començar al dau.

El de Piles va pegar, va aconseguir uns quants quinzes directes i els altres que van caure en el seu caseller se’ls va treballar fent-se avant i atacant els costats del rival. Per la seua part, Salelles II aguantava darrere, restava a l’espai que havia deixat Vercher i a la mínima oportunitat li la tirava dalt de qualsevol manera fent gala d’un excel·lent repertori de recursos.

Opcions des del rest

En el segon joc també hi hagué guerra, encara que no tanta, i Vercher fins i tot va tindre opcions per a anotar des del rest. A partir d’ací, recital amb clar domini del vencedor i desesperació per al derrotat perquè no li eixien les coses.